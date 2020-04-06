ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Голосе країни 2020 определился потенциальный победитель: яркое видео

STYLERТелешоу    06.04.2020 - 11:58
На Голосе країни 2020 определился потенциальный победитель: яркое видео
Голос країни 2020, Ерлан Баибазаров (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Таксист из Казахстана Ерлан Баибазаров на Голосе країни вновь покорил судей, зрителей и соперников

Голос країни 10 сезон провел третий тур вокальных нокаутов. За место в четвертьфинале в воскресенье, 5 апреля, боролись участники команды Насти Каменских и Потапа. Первым покорять сцену вышел таксист и мультиинструменталист из Казахстана 29-летний Ерлан Баибазаров. Парень своей позитивной харизмой и фантастическим певческим талантом смог покорить, как судей, так и зрителей.

Несмотря на то, что Ерлан был не очень рад тому, что ему выпала участь открывать вокальные нокауты, его номер взорвал зал аплодисментами. Баибазаров сразу же сел на первый стул.

Соперники по команде ПТП и NK назвали Ерлана "потенциальным финалистом" и признались, что не очень хотели бы "состязаться с ним".

Парень вышел на сцену с двумя микрофонами. Хотя он был на сцене один, создавалось впечатление, что выступает он с бэк-вокалистами. Мощное исполнение "Shape of you" Эда Ширана подняло с места судей и зрителей.

Ерлан сразу же занял первое место, и подвинуть его так и не смогли. Он уверено прошел в четвертьфинал Голоса країни.

Голос країни, Ерлан Баибазаров (видео: YouTube)

В результате эфира от 5 апреля в четвертьфинале команду Потапа и Насти Каменских будут представлять Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, а также дуэт Екатерины Степуры и Максима Перепелицы. Отметим, что дуэт на Голосе країни образовался впервые.

На Голосе країни 2020 определился потенциальный победитель: яркое видео

Четвертьфиналисты Голоса країни от команды ПТП и NK (фото: facebook.com/goloskrainy)

К сожалению, прямые эфиры шоу, которые планировали провести 5, 12 и 19 апреля перенесены на другие даты. А вот "вокальные нокауты" были отсняты заранее. Зрители смогут увидеть еще один эфир - в воскресенье, 12 апреля, покажут "нокауты" последней команды - Тины Кароль.

Ранее мы писали, что Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик" от студии "Квартал 95" впечатлила судей и зрителей колыбельной песней.

Голос країни-10: Настя Каменских рассказала о выступлениях подопечных на «нокаутах» На Голосе країни решили собрать деньги на свадьбу Тины Кароль и Дана Балана
Новости Украины Голос країни
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь