На Голосе країни 2020 определился потенциальный победитель: яркое видео

Голос країни 2020, Ерлан Баибазаров (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Таксист из Казахстана Ерлан Баибазаров на Голосе країни вновь покорил судей, зрителей и соперников

Голос країни 10 сезон провел третий тур вокальных нокаутов. За место в четвертьфинале в воскресенье, 5 апреля, боролись участники команды Насти Каменских и Потапа. Первым покорять сцену вышел таксист и мультиинструменталист из Казахстана 29-летний Ерлан Баибазаров. Парень своей позитивной харизмой и фантастическим певческим талантом смог покорить, как судей, так и зрителей.

Несмотря на то, что Ерлан был не очень рад тому, что ему выпала участь открывать вокальные нокауты, его номер взорвал зал аплодисментами. Баибазаров сразу же сел на первый стул.

Соперники по команде ПТП и NK назвали Ерлана "потенциальным финалистом" и признались, что не очень хотели бы "состязаться с ним".

Парень вышел на сцену с двумя микрофонами. Хотя он был на сцене один, создавалось впечатление, что выступает он с бэк-вокалистами. Мощное исполнение "Shape of you" Эда Ширана подняло с места судей и зрителей.

Ерлан сразу же занял первое место, и подвинуть его так и не смогли. Он уверено прошел в четвертьфинал Голоса країни.

Голос країни, Ерлан Баибазаров (видео: YouTube)

В результате эфира от 5 апреля в четвертьфинале команду Потапа и Насти Каменских будут представлять Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, а также дуэт Екатерины Степуры и Максима Перепелицы. Отметим, что дуэт на Голосе країни образовался впервые.

Четвертьфиналисты Голоса країни от команды ПТП и NK (фото: facebook.com/goloskrainy)

К сожалению, прямые эфиры шоу, которые планировали провести 5, 12 и 19 апреля перенесены на другие даты. А вот "вокальные нокауты" были отсняты заранее. Зрители смогут увидеть еще один эфир - в воскресенье, 12 апреля, покажут "нокауты" последней команды - Тины Кароль.

Ранее мы писали, что Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик" от студии "Квартал 95" впечатлила судей и зрителей колыбельной песней.