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Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

STYLERЖизнь    05.04.2020 - 23:25
Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта
Голос страны 2020 (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Голос страны 2020 12 выпуск транслируется 5 апреля 2020 года на канале 1+1. Начались вокальные нокауты, и в этом выпуске выступали участники команды Потапа и Насти Каменских

Голос страны 12 выпуск 10 сезона вышел 5 апреля 2020 года на телеканале 1+1. В этом выпуске артистами вокальных нокаутов стали участники команды Потапа и Насти Каменских. Остальные судьи проекта Дан Балан, Тина Кароль и Монатик могли кого-то "украсть" к себе в команду.

Нокауты среди участников команды Потапа и Насти Каменских начал вокалист-самородок Ерлан Баибазаров. По решению тренеров парень оказывается на первом месте.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Ерлан Баибазаров (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ерлан Баибазаров (видео: YouTube)

После этого на сцену вышла побороться за вожделенное место в прямых эфирах шоу Олеся Лейченко. Тренеры Потапа и Насти Каменских пригласили Олесю занять второй стул.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Олеся Лейченко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Олеся Лейченко (видео: YouTube)

Далее перед судьями и публикой спела Тоня Сова, которую Потап и Настя Каменских "украли" из команды Монатика. Тренеры решили оставить Тоню на третьем кресле.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Тоня Сова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тоня Сова (видео: YouTube)

На сцену поднялся IT-шник Максим Перепелица. Это выступление заставило танцевать всех звездных наставников. Тренеры дарят Максиму второе место.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Максим Перепелица (фото: facebook.com/goloskrainy)

Максим Перепелица (видео: YouTube)

Далее на сцену вышла маленькая NK - Карина Балашова. Тренеры в восторге от выступления Карины, но считают, что у участницы еще есть над чем поработать. Девушка заняла место на скамейке запасных.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Карина Балашова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Карина Балашова (видео: YouTube)

После этого на сцену вышла руководитель художественного центра культуры и досуга Анастасия Картвелишвили. Тренеры пригласили занять ее второе место. Тоня Сова оказалась на скамейке запасных, а Ерлан Баибазаров стал четвертьфиналистом шоу.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Анастасия Картвелишвили (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анастасия Картвелишвили (видео: YouTube)

Пришло время покорять сцену вокальных нокаутов Руслане Калашниковой. Участница мечтает попасть в прямые эфиры. К сожалению, Руслана по решению тренеров остается на скамейке запасных.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Руслана Калашникова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Руслана Калашникова (видео: YouTube)

Далее на сцену поднялась Юлия Коровко. Тренеры хотят видеть девушку в прямых эфирах и дарят ей первое место.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Юлия Коровко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юлия Коровко (видео: YouTube)

Закрыла нокауты команды Потапа и Насти Каменских профессиональная модель Екатерина Степура. Звездные наставники предложили Екатерине Степуре и Максиму Перепеле создать дуэт, и участники вместе оказываются в прямых эфирах шоу. Стоит отметить, что такого в истории Голоса страны еще не было.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Екатерина Степура (фото: facebook.com/goloskrainy)

Екатерина Степура (видео: YouTube)

Таким образом четверть финалистами команды Потапа и Насти Каменских стали Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко и дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage двенадцатого выпуска 10 сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)

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