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Голос країни 2020: звезда сериала "Квартала 95" колыбельной песней взорвала зал

STYLERТелешоу    30.03.2020 - 09:42
Голос країни 2020: звезда сериала "Квартала 95" колыбельной песней взорвала зал
Участница "Голоса країни" Дарья Петрожицкая (фото: 1+1)

Голос країни 2020 продолжает показывать в эфире вокальные нокауты

Голос країни 2020 провел второй тур вокальных нокаутов. 29 марта на сцене сражались за участие в прямых эфирах участники команды Дана Балана. Одна из них - звезда сериала "Папик" от "Квартала 95" Дарья Петрожицкая.

28-летняя актриса чувственно исполнила колыбельную песню Квитки Цисык "Ой, ходить сон". Дима Монатик аплодировал стоя, Дан Балан отдал Даше первое кресло, после чего она уверено прошла в прямые эфиры.

Тина Кароль пожалела, что в одном из предыдущих эфиров позволила Дану Балану "украсть" у нее Дашу.

"Так приятно смотреть, что ты пронесла свои сценические знания сквозь песню и не возбудила хрупкость. Ты создала этот мир матери и дитя. Просто невероятно, ты заворожила", - сказала Тина Кароль.

Дарья Петрожицкая на "Голосе країни" (видео: YouTube)

По результатам эфира 29 марта финалистами команды Дана Балана стали Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева, Анастасия Балог и Мария Кондратенко, которую на прошлом выпуске Дан Балан "украл" из команды Монатика.

Отметим, что прямые эфиры шоу, которые планировали провести 5,12 и 19 апреля переносятся на другие даты. А вот "вокальные нокауты" были отсняты заранее. Зрители еще смогут увидеть два эфира - команды Тины Кароль и Насти с Потапом.

Ранее мы писали, что участник команды Димы Монатика пустил судей в пляс под неожиданную аранжировку украинской народной песни "Несе Галя воду".

Тина Кароль на проекте Голос страны 10 покорила известного итальянца Топ-5 выступлений первых этапов шоу Голос країни-10, которые всколыхнули сеть YouTube
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