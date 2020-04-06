На Голосі країни 2020 визначився потенційний переможець: яскраве відео

Голос країни 2020, Єрлан Баібазаров (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Таксист з Казахстану Єрлан Баібазаров на Голосі країни знову підкорив суддів, глядачів і суперників

Голос країни 10 сезон провів третій тур вокальних нокаутів. За місце в чвертьфіналі в неділю, 5 квітня, боролися учасники команди Насті Каменських і Потапа. Першим підкорювати сцену вийшов таксист і мультиінструменталіст з Казахстану 29-річний Єрлан Баібазаров. Хлопець своєю позитивною харизмою і фантастичним співочим талантом зміг підкорити, як суддів, так і глядачів.

Попри те, що Єрлан був не дуже радий тому, що йому випала доля відкривати вокальні нокаути, його номер підірвав зал оплесками. Баібазаров відразу ж сів на перший стілець.

Суперники по команді ПТП і NK назвали Єрлана "потенційним фіналістом" і зізналися, що не дуже хотіли би "змагатися з ним".

Хлопець вийшов на сцену з двома мікрофонами. Хоча він був на сцені один, створювалося враження, що виступає він з бек-вокалістами. Потужне виконання "Shape of you" Еда Ширана підняло з місця суддів і глядачів.

Єрлан відразу ж посів перше місце, і посунути його так і не змогли. Він впевнено пройшов у чвертьфінал Голосу країни.

Голос країни, Єрлан Баібазаров (відео: YouTube)

В результаті ефіру від 5 квітня у чвертьфіналі команду Потапа і Насті Каменських будуть представляти Єрлан Баібазаров, Анастасія Картвелішвілі, Юлія Коровко, а також дует Катерини Степури і Максима Перепелиці. Зазначимо, що дует на Голосі країни утворився вперше.

Чвертьфіналісти Голосу країни від команди ПТП і NK (фото: facebook.com/goloskrainy)

На жаль, прямі ефіри шоу, які планували провести 5, 12 та 19 квітня перенесені на інші дати. А ось "вокальні нокаути" були відзняті заздалегідь. Глядачі зможуть побачити ще один ефір - в неділю, 12 квітня, покажуть "нокаути" останньої команди - Тіни Кароль.

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