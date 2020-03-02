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Голос страны: "сепаратистский" скандал получил развязку

STYLERТелешоу    02.03.2020 - 13:14
Голос страны: "сепаратистский" скандал получил развязку
На шоу Голос страны представили участницу из Абхазии (иллюстративное фото / goloskrainy)

1+1 отреагировали на скандал вокруг участия в Голосе страны певицы из Абхазии

Голос страны 2020 вляпался в скандал из-за того, что в последнем выпуске шоу была представлена 23-летняя участница из самопровозглашенной республики Абхазия Анжела Кансузян.

На эту ситуацию отреагировали организаторы шоу. Представители канала и проекта Голос страны принесли извинения и пообещали разобраться с ситуацией, что сложилась.

"1 марта 2020 в эфире телеканала 1+1 во время трансляции 7 эпизода вокального шоу Голос страны 10 в сюжете участницы Анжелы Кансузян в титрах было указано регион "Абхазия". Во время записи интервью участница на вопрос о стране происхождения отметила именно этот регион. Телеканал ни в коем случае не оправдывает тот факт, что некорректная информация попала в эфир и абсолютно признает свою ошибку, допущенную по невнимательности", - рассказали в пресс-служба канала.

Также представители 1+1 заявили, что искать каких-либо политических или общественных подтекстов в данной конкретной ситуации не стоит.

"Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии. Команда Голоса страны от имени канала 1+1 и группы 1+1 media приносит свои извинения и сообщает, что к сотрудникам, которые допустили эту информацию в эфир, будут применены строгие меры дисциплинарного взыскания", - отметили в пресс-службе.

Добавим, что Анжела Кансузян на проекте принимает участие в команде Дана Балана.

Кстати, на Styler можно смотреть все выступления участников 7 выпуска шоу Голос страны.

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