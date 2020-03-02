Голос країни: "сепаратистський" скандал отримав розв'язку

На шоу Голос країни представили учасницю з Абхазії (ілюстративне фото / goloskrainy)

1+1 відреагували на скандал навколо участі в Голосі країни співачки з Абхазії

Голос країни 2020 вляпався у скандал через те, що в останньому випуску шоу була представлена 23-річна учасниця з самопроголошеної республіки Абхазія Анжела Кансузян.

На цю ситуацію відреагували організатори шоу. Представники каналу і проекту Голос країни вибачилися і пообіцяли розібратися з ситуацією, що склалася.

"1 березня 2020 в ефірі телеканалу 1+1 під час трансляції 7 епізоду вокального шоу Голос країни 10 в сюжеті учасниці Анжели Кансузян в титрах було зазначено регіон "Абхазія". Під час запису інтерв'ю учасниця на питання про країну походження зазначила саме цей регіон. Телеканал ні в якому разі не виправдовує той факт, що некоректна інформація потрапила в ефір та абсолютно визнає свою помилку, допущену через неуважність", - розповіли в прес-служба каналу.

Також представники 1+1 заявили, що шукати якихось політичних чи громадських підтекстів у цій конкретній ситуації не варто.

"Ми керуємося виключно нормами міжнародного права, і для нас Абхазія є невід'ємною частиною Грузії. Команда Голосу країни від імені каналу 1+1 і групи 1+1 media приносить свої вибачення і повідомляє, що до працівників, які допустили цю інформацію в ефір, будуть застосовані суворі заходи дисциплінарного стягнення", - відзначили в прес-службі.

Додамо, що Анжела Кансузян на проекті бере участь в команді Дана Балана.

До речі, на Styler можна дивитися всі виступи учасників 7 випуску шоу Голос країни.