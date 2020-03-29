Голос страны 2020: кто прошел на прямые эфиры, а кто вылетел с проекта

Голос страны 11 выпуск 10 сезона вышел 23 марта 2020 года на телеканале 1+1. В этом выпуске артистам вокальных нокаутов стали участники команды Дана Балана. Остальные судьи проекта Потап, Настя Каменских, Тина Кароль и Монатик могли кого-то "украсть" к себе в команду.

Вокальные нокауты команды Данная Балана открывает учитель истории Назар Яцишин. Назар поразил своего тренера и занимает первое кресло.

Назар Яцишин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Назар Яцишин (видео: YouTube)

Следующая участница вокальных нокаутов юбилейного Голоса страны - звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Очень нежное и чувственное выступление обеспечило Дарьи первое кресло и подвинул Назара на второе.

Дарья Петрожицкая (фото: facebook.com/goloskrainy)

Дарья Петрожицкая (видео: YouTube)

После этого на сцену вышла эпатажная Кристина Карабанова. Дан Балан отправляет Кристину на третий стул.

Кристина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Кристина Карабанова (видео: YouTube)

Далее на сцену вышла побороться за место в прямых эфирах Индира Едильбаева. Потап признался, что сильное выступление Индиры поразило его и отправило в вокальный нокаут. Девушка заняла первое место и подвинула Дарью, Назара и Кристину. Последняя попала в зону риска.

Индира Едильбаева (фото: facebook.com/goloskrainy)

Индира Едильбаева (видео: YouTube)

На сцену поднялся Сюй ЧуаньЮн и спел песню Whitney Houston "I Have Nothing". К сожалению, Дан Балан отправил участника сразу на скамейку запасных.

Сюй ЧуаньЮн (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сюй ЧуаньЮн (видео: YouTube)

После этого на сцену вышла Галина Рудик - певица с нежным, детским голосом. Девушка хочет развиваться как артистка и мечтает о прямых эфирах. Галина заняла четвертое место, а расстроенная Кристина Карабанова попала на стул ожидания.

Галина Рудик (фото: facebook.com/goloskrainy)

Галина Рудик (видео: YouTube)

После этого на сцену вышла отчаянная домохозяйка и хорошая вокалистка Тамара Балюк. Чувственное исполнение хита Sam Brown "Stop" понравилось звездным тренерам, но Дан Балан отправил Тамару на скамейку запасных.

Тамара Балюк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тамара Балюк (видео: YouTube)

Далее сцену зажгла Анастасия Балог. Анастасия подвинула Индиру Едильбаеву с первого места и будет соревноваться в прямых эфирах. Назар Яцишин попал в зону риска, а Галина Рудик, к сожалению, села на стул ожидания.

Анастасия Балог (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анастасия Балог (видео: YouTube)

Последним участником, который вышел на сцену Голоса страны в этом выпуске, стал Роман Сасанчин. Дан Балан решил остаться с уже сложившейся четверкой и отправил Романа на скамейку запасных, но Тина Кароль осуществила "кражу", и Роман Сасанчин автоматически попадает в прямые эфиры в составе команды певицы.

Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Роман Сасанчин (видео: YouTube)

Таким образом четверть финалистами команды Дана Балана стали Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева, Анастасия Балог и Мария Кондратенко, которую на прошлом выпуске Дан Балан "украл" из команды Монатика.

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage одиннадцатого выпуска 10 сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)