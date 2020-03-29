Голос страны 2020: кто прошел на прямые эфиры, а кто вылетел с проекта

Голос страны 2020 11 выпуск транслируется 29 марта 2020 года на канале 1+1. Начались вокальные нокауты, и в этом выпуске выступали участники команды Дана Балана
Голос страны 11 выпуск 10 сезона вышел 23 марта 2020 года на телеканале 1+1. В этом выпуске артистам вокальных нокаутов стали участники команды Дана Балана. Остальные судьи проекта Потап, Настя Каменских, Тина Кароль и Монатик могли кого-то "украсть" к себе в команду.
Вокальные нокауты команды Данная Балана открывает учитель истории Назар Яцишин. Назар поразил своего тренера и занимает первое кресло.
Назар Яцишин (фото: facebook.com/goloskrainy)
Назар Яцишин (видео: YouTube)
Следующая участница вокальных нокаутов юбилейного Голоса страны - звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Очень нежное и чувственное выступление обеспечило Дарьи первое кресло и подвинул Назара на второе.
Дарья Петрожицкая (фото: facebook.com/goloskrainy)
Дарья Петрожицкая (видео: YouTube)
После этого на сцену вышла эпатажная Кристина Карабанова. Дан Балан отправляет Кристину на третий стул.
Кристина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)
Кристина Карабанова (видео: YouTube)
Далее на сцену вышла побороться за место в прямых эфирах Индира Едильбаева. Потап признался, что сильное выступление Индиры поразило его и отправило в вокальный нокаут. Девушка заняла первое место и подвинула Дарью, Назара и Кристину. Последняя попала в зону риска.
Индира Едильбаева (фото: facebook.com/goloskrainy)
Индира Едильбаева (видео: YouTube)
На сцену поднялся Сюй ЧуаньЮн и спел песню Whitney Houston "I Have Nothing". К сожалению, Дан Балан отправил участника сразу на скамейку запасных.
Сюй ЧуаньЮн (фото: facebook.com/goloskrainy)
Сюй ЧуаньЮн (видео: YouTube)
После этого на сцену вышла Галина Рудик - певица с нежным, детским голосом. Девушка хочет развиваться как артистка и мечтает о прямых эфирах. Галина заняла четвертое место, а расстроенная Кристина Карабанова попала на стул ожидания.
Галина Рудик (фото: facebook.com/goloskrainy)
Галина Рудик (видео: YouTube)
После этого на сцену вышла отчаянная домохозяйка и хорошая вокалистка Тамара Балюк. Чувственное исполнение хита Sam Brown "Stop" понравилось звездным тренерам, но Дан Балан отправил Тамару на скамейку запасных.
Тамара Балюк (фото: facebook.com/goloskrainy)
Тамара Балюк (видео: YouTube)
Далее сцену зажгла Анастасия Балог. Анастасия подвинула Индиру Едильбаеву с первого места и будет соревноваться в прямых эфирах. Назар Яцишин попал в зону риска, а Галина Рудик, к сожалению, села на стул ожидания.
Анастасия Балог (фото: facebook.com/goloskrainy)
Анастасия Балог (видео: YouTube)
Последним участником, который вышел на сцену Голоса страны в этом выпуске, стал Роман Сасанчин. Дан Балан решил остаться с уже сложившейся четверкой и отправил Романа на скамейку запасных, но Тина Кароль осуществила "кражу", и Роман Сасанчин автоматически попадает в прямые эфиры в составе команды певицы.
Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)
Роман Сасанчин (видео: YouTube)
Таким образом четверть финалистами команды Дана Балана стали Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева, Анастасия Балог и Мария Кондратенко, которую на прошлом выпуске Дан Балан "украл" из команды Монатика.
(фото: facebook.com/goloskrainy)
Backstage одиннадцатого выпуска 10 сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)