Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Голос країни 2020 11 випуск транслюється 29 березня 2020 року на каналі 1+1. Почалися вокальні нокаути, і в цьому випуску виступали учасники команди Дана Балана
Голос країни 11 випуск 10 сезону вийшов 23 березня 2020 року на телеканалі 1+1. У цьому випуску артистам вокальних нокаутів стали учасники команди Дана Балана. Інші судді проекту Потап, Настя Каменських, Тіна Кароль і Монатік могли когось "вкрасти" до себе в команду.
Вокальні нокаути команди Дана Балана відкриває вчитель історії Назар Яцишин. Назар вразив свого тренера і займає перше крісло.
Назар Яцишин (фото: facebook.com/goloskrainy)
Назар Яцишин (відео: YouTube)
Наступна учасниця вокальних нокаутів ювілейного Голосу країни - зірка серіалу "Папік" Дарина Петрожицька. Дуже ніжний і чуттєвий виступ забезпечив Дарині перше крісло і посунув Назара на друге.
Дар'я Петрожицька (фото: facebook.com/goloskrainy)
Дар'я Петрожицька (відео: YouTube)
Після цього на сцену вийшла епатажна Христина Карабанова. Дан Балан відправляє Крістіну на третій стілець.
Христина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)
Христина Карабанова (відео: YouTube)
Далі на сцену вийшла поборотися за місце в прямих ефірах Індіра Едильбаєва. Потап зізнався, що сильний виступ Індіри вразив його і відправив в вокальний нокаут. Дівчина посіла перше місце і посунула Дарину, Назара і Христину. Остання потрапила в зону ризику.
Індіра Едильбаєва (фото: facebook.com/goloskrainy)
Індіра Едильбаєва (відео: YouTube)
На сцену піднявся Сюй ЧуаньЮн і заспівав пісню Whitney Houston "I Have Nothing". На жаль, Дан Балан відправив учасника одразу на лаву запасних.
Сюй ЧуаньЮн (фото: facebook.com/goloskrainy)
Сюй ЧуаньЮн (відео: YouTube)
Після цього на сцену вийшла Галина Рудик - співачка з ніжним дитячим голосом. Дівчина хоче розвиватися як артистка і мріє про прямі ефіри. Галина посіла четверте місце, а засмучена Христина Карабанова потрапила на стілець очікування.
Галина Рудик (фото: facebook.com/goloskrainy)
Галина Рудик (відео: YouTube)
Після цього на сцену вийшла відчайдушна домогосподарка і хороша вокалістка Тамара Балюк. Чуттєве виконання хіта Sam Brown "Stop" сподобалося зірковим тренерам, але Дан Балан відправив Тамару на лавку запасних.
Тамара Балюк (фото: facebook.com/goloskrainy)
Тамара Балюк (відео: YouTube)
Далі сцену запалила Анастасія Балог. Анастасія посунула Індіру Едильбаєву з першого місця і буде змагатися у прямих ефірах. Назар Яцишин потрапив в зону ризику, а Галина Рудик, на жаль, сіла на стілець очікування.
Анастасія Балог (фото: facebook.com/goloskrainy)
Анастасія Балог (відео: YouTube)
Останнім учасником, який вийшов на сцену Голосу країни в цьому випуску, став Роман Сасанчин. Дан Балан вирішив залишитися з вже сформованою четвіркою і відправив Романа на лаву запасних, але Тіна Кароль здійснила "крадіжку", і Роман Сасанчин автоматично потрапляє в прямі ефіри в складі команди співачки.
Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)
Роман Сасанчин (відео: YouTube)
Таким чином чверть фіналістами команди Дана Балана стали Назар Яцишин, Дарина Петрожицька, Індіра Едильбаєва, Анастасія Балог і Марія Кондратенко, яку на минулому випуску Дан Балан "вкрав" з команди Монатіка.
(фото: facebook.com/goloskrainy)
Backstage одинадцятого випуску 10 сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)