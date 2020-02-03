Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Голос страны 3 выпуск 10 сезона вышел 2 февраля 2020 года на телеканале 1+1. Судьи проекта Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном шоу.

Первый участник третьего выпуска Голос страны 2020 - 16-летний Виталий Окса. Он занимается музыкой с трех лет и за свою страсть испытывал буллинг. К счастью, парень научился принимать себя таким, какой он есть. Виталий пришел на проект, чтобы вдохновить тех, кто сталкивается с травлей и неприятием. Он продолжит свое участие в шоу в команде Тины Кароль.

Виталий Окса (фото: facebook.com/goloskrainy)

Вторым участником проекта оказался один из лидеров группы "Четыре короля" Евгений Анишко, который прошел дальше и будет в команде Дана Балана.

Евгений Анишко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Далее на сцену вышла певица и жена хип-хоп артиста Вовы со Львова Ульяна Малиняк. Последние пять лет Ульяна живет в Лос-Анжелесе, но очень скучает по Украине. Она надеется, что проект поможет ей принять судьбоносное решение - возвращаться домой или оставаться в Америке. К сожалению певицу никто к себе в команду не позвал.

Ульяна Малиняк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сюй ЧуаньЮн приехал в Украину, чтобы научиться музыке и полюбил нашу страну всей душой. Спеть на этом проекте - давняя мечта ЧуаньЮна. Парень продолжит свое участие в шоу в составе команды Дана Балана.

Сюй ЧуаньЮн (фото: facebook.com/goloskrainy)

Следующий участник шоу Руслан Опанасенко пришел на проект, чтобы осуществить мечту - стать известным певцом и засиять на всю страну. Он продолжит свое участие в команде Монатика.

Руслан Опанасенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Владимир Идиатуллин - известный в соцсетях певец, который пришел на проект, чтобы покорить новые вершины. Парень увлекается творчеством Монатика, называет его украинским Майклом Джексоном и мечтает о дуэте со звездой. Но никто из судей не выбрал певца.

Владимир Идиатуллин (фото: facebook.com/goloskrainy)

В прошлом году Ольга Баландюх уже была на слепых прослушиваниях, но, к сожалению, не смогла развернуть ни одного из тренеров. Сегодня ей улыбнулась удача и она продолжает участие в проекте в команде Тины Кароль.

Ольга Баландюх (фото: facebook.com/goloskrainy)

Следующая участница Индира Едильбаева приехала из Казахстана. Мечта Инди - стать известной певицей и опорой для своей мамы, которая воспитала девушку сама. Индира очень мощно исполнила песню группы The HARDKISS и развернула к себе все кресла! Она продолжает участие в команде Дана Балана.

Индира Едильбаева (фото: facebook.com/goloskrainy)

Екатерина Степура - профессиональная модель, которая уже успела поработать с топовым глянцем. Однако настоящая мечта девушки - покорить мир своим голосом. Екатерина надеется, что проект поможет ей изменить свою жизнь. Она продолжает свой путь на шоу в команде Потапа и Насти Каменских.

Екатерина Степура (фото: facebook.com/goloskrainy)

Натальи Потапенко 57 лет, 40 из которых она работает профессиональной певицей. Женщина открыта до музыкальных экспериментов и считает, что жизнь после пятидесяти только начинается. К сожалению, женщину никто не выбрал.

Наталья Потапенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Библиотекарь и работница караоке Анна Боршовская умело сочетает эти две профессии. Девушка продолжает свое участие в команде Потапа и Насти Каменских.

Анна Боршовская (фото: facebook.com/goloskrainy)

Следующий участник Владислав Семенов называет себя екосексуалом. Он заботится о будущем нашей планеты и пытается максимально отказаться от использования пластика. Парень продолжит свое участие в команде Монатика.

Владислав Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Следующая участница искренняя и яркая Руслана Калашникова. Девушка по-особому воспринимает мир: каждый звук она ассоциирует с отдельным цветом. Руслана хочет, чтобы ее услышали и узнали о ее творчестве. Руслана выбирает своими наставниками Потапа и Настю Каменских.

Руслана Калашникова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage третьего выпуска сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)