Голос країни: Оксана Муха удивила заявлением о переезде в Киев

В 9 сезоне шоу Голос країни 2019 победила Оксана Муха. Главным призом талантливой львовянки стала трехкомнатная квартира в Киеве. Но несмотря на то, что у Оксаны теперь появилась своя жилплощадь в столице, переезжать из Міста Лева она не имеет желания. По крайней мере - пока.

Оксана Мухе исполнила песню "Де ти тепер"

По словам Мухи, бросить все и переехать в Киев только потому, что здесь появилась квартира, она пока не готова. Одна из причин, по которой певица не планирует перебираться в столицу, - ее сын ходит во львовскую школу, а Оксана, как любящая мать, хочет быть рядом с ним.

Кроме того, она очень любит свой родной город, где у нее много друзей, с которыми всегда можно поговорить, обратиться за поддержкой или советом.

"Где бы я ни ездила, где бы ни путешествовала, каждый раз, когда возвращаюсь домой во Львов, я просто вдыхаю, у меня появляется ощущение какой-то свободы, радости. Мне Львов это дает, город, где мои друзья, семья. Должна быть причина, почему я хочу быть в Киеве, а не потому, что у меня квартира. Мы ведь любим города из-за людей в них", - сказала артистка в интервью "КП в Украине".

Также Оксана призналась, что сейчас она как раз заканчивает ремонт квартиры во Львове.

Но при всем этом Муха надеется, что теперь будет чаще бывать в "городе возможностей", и эта квартира будет для нее домом в столице.

"Когда почувствую себя тут уверенно, решусь на переезд", - резюмировала победительница Голоса країни.

Добавим, что в финале шоу Муха, которая была в команде Дана Балана, исполнила знаменитый хит "Я піду в далекі гори".

Оксана Мухе исполнила песню Ивасюка "Я піду в далекі гори"

При этом многие пользователи социальных сетей возмущены победой Мухи на Голосі країни 9.