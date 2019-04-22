Голос країни: Оксана Муха здивувала заявою про переїзд до Києва

В 9 сезоні шоу Голос країни 2019 перемогла Оксана Муха. Головним призом талановитої львів'янки стала трикімнатна квартира в Києві. Але незважаючи на те, що в Оксани тепер з'явилася своя житлоплоща в столиці, переїжджати з Міста Лева вона не має бажання. Принаймні - поки що.

Оксана Мусі виконала пісню "Де ти тепер"

За словами Мухи, кинути все і переїхати до Києва тільки тому, що тут з'явилася квартира, вона поки не готова. Одна з причин, по якій співачка не планує перебиратися до столиці, - її син ходить у львівську школу, а Оксана, як любляча мати, хоче бути поруч з ним.

Крім того, вона дуже любить своє рідне місто, де у неї багато друзів, з якими завжди можна поговорити, звернутися за підтримкою чи порадою.

"Де б я не ходила, де б не мандрувала, кожного разу, коли повертаюся додому у Львів, я просто вдихаю, у мене з'являється відчуття якоїсь свободи, радості. Мені Львів це дає, місто, де мої друзі, родина. Повинна бути причина, чому я хочу бути в Києві, а не тому, що у мене квартира. Адже ми любимо міста через людей в них", - сказала артистка в інтерв'ю "КП в Україні".

Також Оксана зізналася, що зараз вона якраз закінчує ремонт квартири у Львові.

Але при всьому цьому Муха сподівається, що тепер буде частіше бувати в "місті можливостей", і ця квартира буде для неї домом у столиці.

"Коли відчую себе тут впевнено, зважуся на переїзд", - резюмувала переможниця Голосу країни.

Додамо, що у фіналі шоу Муха, яка була в команді Дана Балана, виконала знаменитий хіт "Я піду в далекі гори".

Оксана Мусі виконала пісню Івасюка "Я піду в далекі гори"

При цьому багато користувачів соціальних мереж обурені перемогою Мухи на Голосі країни 9.