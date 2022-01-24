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Голос країни 2022: "кіборг", який потрапив у полон, довів до сліз наставників проєкту

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Понеділок 24 січня 2022 07:33
Голос країни 2022: "кіборг", який потрапив у полон, довів до сліз наставників проєкту Фото: Ярослав Гавянець довів до сліз наставників "Голосу країни 2022" (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 23 січня, пройшов перший ефір популярного вокального шоу "Голос країни 2022" на телеканалі "1+1". На етапі "сліпих прослуховувань" "кіборг" Ярослав Гавянець довів до сліз своєю історією наставників шоу.

Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.

29-річний Гавянець родом з міста Копиченці, Тернопільської області. З самого дитинства він мріяв про сцену, тому після школи відразу ж вступив на факультет драматичного театру і кіно.

Але довчитися Ярослав так і не зміг - його забрали в армію, а потім він відправився на фронт. У 2015 році 22-річний боєць брав участь у захисті Донецького аеропорту, де і потрапив у полон.

"Підірвали термінал, був великий вибух. Хлопці провалилися вниз і їх зверху накрило трьома поверхами... Нас тоді з 60 осіб Залишилося 16. Після підриву не залишилося ні боєприпасів, нічого..." - розповів Гавянец.

За його словами, українських захоплених військових повели на розстріл, але вистрілили над головою.

"Потім залетіла рота їх бійців і вони відривалися як хотіли", - згадав воїн.

Коли отець Ярослава побачив, що син живий, але в полоні, то запропонував обміняти себе на нього. Чоловіку поставили одну умову, згідно з якою він мав приїхати з трьома українськими телеканалами. Коли телебачення приїхало, Ярослава відпустили.

Гавянець зізнався, що досі проходить психологічну реабілітацію. Радіти життю йому допомагають дві маленькі дочки. Він прийшов на "Голос", щоб здійснити давню мрію і вийти на сцену. Ярослав заспівав пісню "Тебе це може вбити " гурту СКАЙ.

Ярослав Гавянец - "Тебе це може вбити" (відео: YouTube)

Нагадаємо, українець Павло Лейсі, який став найкращим іноземним студентом військової академії Британії, повернувся додому.

Раніше українець шокував повітряною гімнастикою з собаками.

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