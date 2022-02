Голос країни 2022: лучшие выступления третьего эфира на "слепых прослушиваниях"

На "слепых прослушиваниях" наставники проекта Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофеева и Оля Полякова продолжили выбирать участников в свою команду вокалистов.

В новом сезоне появилось нововведение "Другий шанс" - пятое тренерское двойное кресло, которое занял народный тренер Андрей Мацола и вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Василий Палюх исполнил песню "O Sole Mío" исполнителя Luciano Pavarotti на "слепых прослушиваниях". Своим талантом вокалист поразил трех тренеров, но решил пойти в команду Потапа.

Василий Палюх - "O Sole Mío" (видео: YouTube)

Наталия Миколаенко исполнила песню "Восемь" группы Лилу45. Своим искренним пением Наталья смогла развернуть к себе все 4 тренерских кресла. Девушка выбрала команду Нади Дорофеевой.

Наталия Миколаенко - "Восемь" (видео: YouTube)

Сестры Оля и Аня Войцеховские восхитили трех тренеров проекта своим исполнением песни "Два перстені" певицы Софии Ротару. Девушки выбрали Олю Полякову.

Оля и Аня Войцеховские - "Два перстені" (видео: YouTube)

На сцену "Голоса" пришел 21-летний Михаил Цар, который был суперфиналистом второго сезона "Голос. Дети" в 2015 году. Парень исполнил песню "All of Me" певца John Legend. Он развернул кресло Святослава Вакарчука.

Михаил Цар - "All of Me" (видео: YouTube)

На проект пришла дочь известного продюсера Константина Меладзе Лия. Девушка исполнила песню "Hallelujah" певца и поэта Леонарда Коэна, и развернула четыре кресла. Девушка выбрала команду Нади Дорофеевой.

Лия Меладзе - "Hallelujah" (видео: YouTube)