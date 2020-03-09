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На Голосі країни таксист довів суддів до сліз: плакали навіть чоловіки

STYLERТелешоу    09.03.2020 - 08:31
На Голосі країни таксист довів суддів до сліз: плакали навіть чоловіки
Голос країни 2020 (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Голос країни 2020 8 березня розпочався з вокальних боїв між учасниками

Голос країни 2020 у святковому випуску 8 березня здивував глядачів чуттєвими виступами. Одним з таких став вокальний бій між таксистом з Казахстану і актрисою з серіалу "Школа", який змусив ридати, як глядачів, так і суддів.

8 випуск 10 сезону був присвячений "вокальним боям", за підсумками яких деякі учасники, що вибули, були "вкрадені" іншими суддями.

Так сталося і з парою учасників з команди Потапа і Насті Каменських. У поєдинку на сцені "Голосу" зійшлися музикант-самородок, мультиінструменталіст, який працює в Алмати таксистом, Єрлан Баібазаров і зірка серіалу "Школа" Марія Кондратенко.

ПТП і NK вирішили зробити своєму колезі по "Голосу" Дімі Монатіку сюрприз, вибравши для своїх учасників його пісню "Сильно".

Єрлану і Марії вдалося так чуттєво заспівати романтичну композицію, що у Дмитра Монатіка на очах з'явилися сльози. Плакали Тіна Кароль, Настя Каменських і глядачі. А між учасниками вокального бою проскочила справжня іскра.

До пари на сцену вийшов і Монатік, який заспівав разом з ними. У підсумку боротьбу в шоу продовжили обидва учасника - ПТП і NK вибрали Єрлана, а MONATIK "викрав" Марію.

Єрлан Баібазаров і Марія Кондратенко (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що на шоу "Голос країни" виступив телеведучий Даніель Салем. Він прийшов на проєкт заради дочки і розвернув до себе суддівські крісла.

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