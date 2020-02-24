Голос країни 10: главные сенсации последнего эфира

Голос країни 2020 в шестом эфире юбилейного сезона подарил зрителям новые невероятные таланты. На сцену 23 февраля вышли офицер ВСУ, девушка, пережившая домашнее насилие, драг-квин и многие другие. Какое решение приняли судьи Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан - в материале Styler.

Отметим, что два тренера уже собрали свои команды, и скоро начнется жестокая борьба за звание главного победителя юбилейного сезона грандиозного шоу.

Татьяна Ничай, 21-летняя девушка со Львова, первой вышла на сцену. Таня решила своим выступлением вдохновить любимого папу, бывшего оперного певца, вернуться на сцену. Повернув кресла Тины Кароль и Насти Каменских с Потапом своим Dancing queen группы ABBA девушка отправилась в команду Насти и Потапа.

Татьяна Ничай (видео: YouTube/Голос країни)

Василий Процюк, 26-летний офицер ВСУ, чувственным "Пробач" Сергея Бабкина повернул кресло Тины Кароль уже с первой секунды. Военный признался, что всегда мечтал попасть в команду певицы. Парень - самородок, никогда не занимавшийся вокалом. Зрительный зал скандировал ему "Молодец".

Василий Процюк (видео: YouTube/Голос країни)

Ирина Повзун, пришла на эфир во второй раз. 31-летняя певица была участницей первого сезона, после чего на нее вылилась масса негатива. Девушку окрестили протеже Александра Пономарева, из-за чего она стала жертвой хейта. Ирина выбрала хит Ареты Франклин Think, но в этот раз ей не удалось покорить судей.

Ирина Повзун (видео: YouTube/Голос країни)

Олеся Лейченко, 19-летняя участница из города Днепр, озадачила судей сходством голоса с солисткой The Hardkiss Юлией Саниной. Тем более, что девушка выбрала песню группы "Солнце". К девушке повернулись сразу три тренера, но выбрала она Настю и Потапа. Олеся стала последней участницей команды тренеров.

Олеся Лейченко (видео: YouTube/Голос країни)

Владимир Митев, он же Влада Штерн, исполнил арию из оперы "Кармен". Образ драг-квин впечатлил зрителей, но вокал гротескной певицы к сожалению не впечатлил судейский коллектив.

Владимир Митев (видео: YouTube/Голос країни)

Уляна Горбачевская, исследовательница украинских аутентичных песен поразила исполнением старинной "Долє". Исполнительница стремится популяризировать аутентику. Певица покорила сердце Тины Кароль, в команде которой она и продолжит участие.

Уляна Горбачевская (видео: YouTube/Голос країни)

Александра Горупа из Минска вышла на сцену Голоса країни, чтобы вдохновить женщин, страдающих от домашнего насилия. Девушка рано вышла замуж, но нашла силы уйти от мужа-тирана. Александра исполнила трогательную песню Tony Braxton Unbreak my heart. Девушка продолжит участие в команде Дана Балана.

Александра Горупа (видео: YouTube/Голос країни)

Роман Клюба, по образованию юрист, но считает музыку своим призванием. Роман пришел на шоу, чтобы доказать родителям, что его место на вокальной сцене. На шоу певец спел трек Эда Ширана Make it rain, развернув все кресла к себе. Рома выбрал команду Тины Кароль.

Роман Клюба (видео: YouTube/Голос країни)

Мелен Пасса, 27-летняя харьковчанка, солистка собственной группы MELEN PASSA Band, исполнила популярный трек Sing It Back группы Moloko и закрыла команду Дмитрия Монатика.

Мелен Пасса (видео: YouTube/Голос країни)