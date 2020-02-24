Голос країни 10: головні сенсації останнього ефіру

Голос країни 2020 у шостому ефірі ювілейного сезону подарував глядачам нові неймовірні таланти. На сцену 23 лютого вийшли офіцер ЗСУ, дівчина, яка пережила домашнє насильство, драг-квін і багато інших. Яке рішення прийняли судді Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що два тренера вже зібрали свої команди, і скоро почнеться жорстока боротьба за звання головного переможця ювілейного сезону грандіозного шоу.

Тетяна Ничай, 21-річна дівчина зі Львова, першою вийшла на сцену. Таня вирішила своїм виступом надихнути тата, колишнього оперного співака, повернутися на сцену. Розвернувши крісла Тіни Кароль і Насті Каменських з Потапом своїм Dancing queen групи ABBA дівчина відправилася в команду Насті і Потапа.

Тетяна Ничай (відео: YouTube/Голос країни)

Василь Процюк, 26-річний офіцер ЗСУ, чуттєвим "Пробач" Сергія Бабкіна повернув крісло Тіни Кароль вже з першої секунди. Військовий зізнався, що завжди мріяв потрапити в команду співачки. Хлопець - самородок, який ніколи не займався вокалом. Глядацький зал скандував йому "Молодець".

Василь Процюк (відео: YouTube/Голос країни)

Ірина Повзун, прийшла на ефір вдруге. 31-річна співачка була учасницею першого сезону, після чого на неї вилилася маса негативу. Дівчину охрестили протеже Олександра Пономарьова, через що вона стала жертвою хейту. Ірина вибрала хіт Арети Франклін Think, але цього разу їй не вдалося підкорити суддів.

Ірина Повзун (відео: YouTube/Голос країни)

Олеся Лейченко, 19-річна учасниця з міста Дніпро, спантеличила суддів схожістю голосу з солісткою The Hardkiss Юлією Саніною. Тим більше, що дівчина вибрала пісню гурту "Сонце". До дівчини повернулися відразу три тренера, але вибрала вона Настю і Потапа. Олеся стала останньою учасницею команди тренерів.

Олеся Лейченко (відео: YouTube/Голос країни)

Володимир Мітєв, він же Влада Штерн, виконав арію з опери "Кармен". Образ драг-квін вразив глядачів, але вокал гротескної співачки на жаль не вразив суддівський колектив.

Володимир Мітєв (відео: YouTube/Голос країни)

Уляна Горбачевська, дослідниця українських автентичних пісень вразила виконанням старовинної "Долє". Виконавиця прагне популяризувати автентику. Співачка підкорила серце Тіни Кароль, в команді якої вона і продовжить участь.

Уляна Горбачевська (відео: YouTube/Голос країни)

Олександра Горупа з Мінська вийшла на сцену Голосу країни, щоб надихнути жінок, які страждають від домашнього насильства. Дівчина рано вийшла заміж, але знайшла сили піти від чоловіка-тирана. Олександра виконала зворушливу пісню Tony Braxton Unbreak my heart. Дівчина продовжить участь в команді Дана Балана.

Олександра Горупа (відео: YouTube/Голос країни)

Роман Клюба, за освітою юрист, але вважає музику своїм покликанням. Роман прийшов на шоу, щоб довести батькам, що його місце на вокальній сцені. На шоу співак заспівав трек Еда Ширана Make it rain, розгорнувши всі крісла до себе. Рома вибрав команду Тіни Кароль.

Роман Клюба (відео: YouTube/Голос країни)

Мелен Пасса, 27-річна харків'янка, солістка власної групи MELEN PASSA Band, виконала популярний трек Sing It Back групи Moloko і закрила команду Дмитра Монатіка.

Мелен Пасса (відео: YouTube/Голос країни)