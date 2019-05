Голос. Діти: выступления участников шоу всколыхнули сеть (видео)

Выступления участников 1 выпуска 5 сезона шоу Голос. Діти всколыхнули сеть и попали в тренды YouTube.

Так, спустя всего два дня после первых слепых прослушиваний видео выступления талантливого 12-летнего Александра Зазарашвили, который продолжит участие в шоу в команде Нади Дорофеевой и Позитива из "Время и Стекло", собрало почти более полмиллиона просмотров и попало в тренды видеохостинга.

Александр исполнил сложную песню Селин Дион "All by myself" и растрогал звездных тренеров и пользователей сети до слез.

Это ребенок точно не с нашей планеты… Очень круто!

Какое сердце у ребенка большое, такой и талант Бог ему огромный дал. Столько доброты!

Прошиб, пробил насквозь, протаранил, закатал, залез внутрь, вывернул наизнанку и вышел победителем наших сердец! Браво!

Постоянно хочется его слушать!

Такой настоящий, искренний, добрый ребенок! Боже, больше бы таких людей в наш мир! Прекрасно и изумительно, до мурашек, до слез! Это потрясающее!

Спасибо всему народу Грузии за это чудо!

Немає у жодній мові слів щоб сказати, наскільки це було круто. Україна відкрита для всіх і мене це дуже тішить. У цього відео будуть мільйони переглядів!

Александр Зазарашвили на шоу Голос. Діти

Покорило всю Украину и выступление 13-летнего участника с Волыни Ярослава Карпука. Видео за короткий период набрало более 340 тыс. просмотров на YouTube.

Юный вокалист исполнил знаменитую песню Элвиса Пресли "Can’t help falling in love" и развернул все тренерские кресла. Ярослав выбрал команду Дзидзьо.

Ярослав Карпук на шоу Голос. Діти

Пользователи со всего мира комментирую выступление Ярослава:

До слез, до мурашек. Бриллиант! Держите его крепче!

Реинкарнация Элвиса Пресли?

Вначале мне показалось, что вокал мощный, гибкий как у Лео Нуччи, но потом он стал такой бархатный лирический баритон как у Элвиса... - безусловно это бриллиант!

Пока лучший, как по мне. А вообще, если так будет дальше - это просто улетный сезон. Сколько талантливых детей!

Я кайфую, я просто кайфую...

Пошли мурашки. Звукоизвлечение такое же, как и у Фрэнка Синатры!

Очередной раз убеждаюсь в том, что в Украине невероятно талантливые люди. Такое ощущение, что там особенный климат для голоса! Такие мегаталантливые люди!

