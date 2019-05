Голос. Діти: виступи учасників шоу сколихнули мережу (відео)

Виступи учасників 1 випуску 5 сезону шоу Голос. Діти сколихнули мережу і потрапили в тренди YouTube.

Так, всього через два дні після перших сліпих прослуховувань відео виступу талановитого 12-річного Олександра Зазарашвілі, який продовжить участь у шоу в команді Наді Дорофєєвої та Позитива з "Время и Стекло", зібрало майже понад півмільйона переглядів і потрапило в тренди відеохостингу.

Олександр виконав складну пісню Селін Діон "All by myself" і зворушив зіркових тренерів і користувачів мережі до сліз.

Це дитина точно не з нашої планети... Дуже круто!

Яке серце у дитини велике, такий і талант Бог йому дав величезний. Стільки доброти!

Пройняв, пробив наскрізь, протаранив, закатав, заліз всередину, вивернув навиворіт і вийшов переможцем наших сердець! Браво!

Постійно хочеться його слухати!

Такий справжній, щирий, добрий дитина! Боже, більше б таких людей у наш світ! Прекрасно і чудово, до мурашок, до сліз! Це приголомшливо!

Спасибі всьому народу Грузії за це диво!

Немає у жодній мові слів щоб сказати, наскільки це було круто. Україна відкрита для всіх і мене це дуже тішить. У цього відео будуть мільйони переглядів!

Підкорив всю Україну і виступ 13-річного учасника з Волині Ярослава Карпука. Відео за короткий період набрало понад 340 тис. переглядів на YouTube.

Юний вокаліст виконав знамениту пісню Елвіса Преслі "Can't help falling in love" і повернув всі тренерські крісла. Ярослав вибрав команду Дзідзьо.

Користувачі з усього світу коментую виступ Ярослава:

До сліз, до мурашок. Діамант! Тримайте міцніше!

Реінкарнація Елвіса Преслі?

Спочатку мені здалося, що вокал потужний, гнучкий як у Лео Нуччі, але потім він став такий оксамитовий ліричний баритон як у Елвіса... - безумовно це діамант!

Поки найкращий, як на мене. А взагалі, якщо так буде далі - це просто ульотний сезон. Скільки талановитих дітей!

Я кайфую, я просто кайфую...

Пішли мурашки. Звуковидобування таке ж, як і у Френка Сінатри!

Черговий раз переконуюся в тому, що в Україні неймовірно талановиті люди. Таке відчуття, що там особливий клімат для голосу! Такі мегаталановиті люди!

