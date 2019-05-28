Голос. Діти: пять невероятных фактов о шоу

Шоу "Голос. Діти" (Пресс-служба)

Пятый сезон отличается от всех предыдущих сезонов вокального шоу

Уже в следующее воскресенье, 26 мая, в 21:00 состоится долгожданная премьера вокального проекта для детей "Голос. Діти". Пятый сезон отличается от всех предыдущих и есть пять фактов о шоу, которые открывают секреты для поклонников.

Интернациональные участники. "Голос. Діти-5" - это возможность показать свой талант на весь мир и начать путь к мечте. В каждом сезоне на проект приезжают участники из разных стран, которые убеждены, что именно на украинском проекте они могут быть услышанными. Так, в "Голос. Діти-5" участвуют талантливые вокалисты не только из Украины, но и из Казахстана, Грузии, Армении, Молдовы и других стран.

YouTube/Голос країни

Маленькие большие таланты. Юные участники проекта не только сильные вокалисты, но и наделены разносторонними талантами. Например, тринадцатилетняя участница пятого сезона София не только пишет собственную музыку, но и уже изучает язык программирования и IT-технологии. Максим из Черновцов призер кубка мира по панкратиону (смешанная борьба). На "Слепые прослушивания" попал и Никита, будущий стилист-парикмахер.

Джамала (1+1)

Звездные тренера тоже проходят кастинг. Занять одно из красных кресел мечтают многие украинские звезды. Телеканал 1+1 приглашает в проект самых популярных исполнителей, которые задают тренды, являются главными ньюзмейкерами, и чьи песни бьют рекорды хит-парадов. Но чтобы стать тренером "Голосу. Діти", каждый артист проходит пробы в реальной атмосфере шоу. Уже после этого команда проекта принимает финальное решение по участию в шоу.

Надя Дорофеева и Позитив (1+1)

В пятом сезоне наставниками юных вокалистов стали певица и молодая мама Джамала, хитмейкеры, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, а также кумир всех детей и взрослых, артист Дзидзьо.

Более 500 человек работает над проектом. Штатные сотрудники и подрядчики на протяжении всего проекта работают над созданием шоу: это монтажеры, осветители, операторы, режиссеры, гримеры, стилисты и другие. Все они создают грандиозное шоу национального масштаба, которое признано одной из лучших адаптацией проекта The Voice в мире.

YouTube/Голос країни

Участники могут автоматически попасть в следующий сезон. Дети, которые не успели выступить на сцене на этапе "Слепых прослушиваний", автоматически попадают на съемки в следующем сезоне. В новом сезоне два участника из прошлого сезона автоматически попали на выбор вслепую "Голос. Діти-5".

YouTube/Голос країни

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети разгорелся скандал из-за участницы "Голос. Діти" из России.

А также рассказывали о том, что участник "Голос. Діти" заставил плакать всех судей.