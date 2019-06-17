Голос. Дети: юный украинец "порвал" зрителей ярким выступлением

Завершающий выпуск слепых прослушиваний на проекте "Голос Країни. Дети 2019", который состоялся в воскресенье, 16 июня, особенно запомнился зрителям выступлением 13-летнего Ярослава Рогальского. Такой вывод можно сделать по комментариям, которые пользователи сети оставили под соответствующим видео на YouTube.

Отмечается, что юный украинец приходит на "Голос. Діти" начиная с первого сезона. Ранее ему ни разу не удавалось пройти предварительный отбор и выйти на сцену проекта, однако он не сдавался и в пятый раз удача наконец-то улыбнулась парню.

Голос. Дети - Ярослав Рогальский поразил сеть выступлением

Для выступления мальчик выбрал украинскую народную песню "Чорні черешні". Дзидзьо до последнего вслушивался в голос парня, развернув свое кресло лишь на последней ноте.

Исполнитель узнал Ярослава, который участвовал в проекте "Україна має талант" и взял парня в свою команду."Когда-то давно мои родители увидели, что на "1+1" идет кастинг на первый сезон "Голос. Діти" . Я тогда только-только начал петь и меня отвели на пробы. Я очень загорелся этой идеей, и потом участие в проекте стало для меня большой целью и заветной мечтой", - рассказал Ярослав "ФАКТАМ".

Голос. Дети - Ярослав Рогальский поразил сеть выступлением

Пользователи были впечатлены столь приятным исполнением 13-летнего парня. Также в сети отметили, что данный сезон является весьма сильным:

Этот проект - трамплин к мечте маленького артиста. Всем ребятам желаю использовать этот шанс, который выпадает не каждому.

Мальчик обладает своим, особенным обаянием. Очень рада, что он не сдался, не сбился с пути, несмотря на неудачные попытки, а этот раз стал для него удачным. Его реакция такая искренняя! Он супер.

Ярик, ты самый лучший! Поздравляю!

Мне очень понравился этот парень! Люблю классные, современные украинские песни, еще и в таком стильном исполнении!

Очень классный!

Отлично спел!

Голос. Дети - Ярослав Рогальский поразил сеть выступлением

Напомним, что ранее мы писали о том, что мальчик из Грузии Александр Зазарашвили своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта. Его называют вероятным победителем песенного конкурса.

Также мы писали о том, что одну из маленьких участниц проекта Голос. Дети затравили в сети когда выяснили, что она приехала на конкурс из Москвы.