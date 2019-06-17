Голос. Діти: юний українець "порвав" глядачів яскравим виступом

Ярослав Рогальський вразив мережу чуттєвим виступом
Завершальний випуск сліпих прослуховувань на проекті "Голос Країни. Діти 2019", який відбувся у неділю, 16 червня, особливо запам'ятався глядачам виступом 13-річного Ярослава Рогальського. Такий висновок можна зробити з коментарів, які користувачі мережі залишили під відповідним відео на YouTube.
Наголошується, що юний українець приходить на "Голос. Діти" починаючи з першого сезону. Раніше йому жодного разу не вдавалося пройти попередній відбір і вийти на сцену проекту, проте він не здавався і в п'ятий раз удача нарешті посміхнулася хлопцю.
Для виступу хлопчик обрав українську народну пісню "Чорні черешні". Дзідзьо до останнього вслуховувався в голос хлопця, розгорнувши своє крісло лише на останній ноті.
Виконавець упізнав Ярослава, який брав участь у проекті "Україна має талант" і взяв хлопця в свою команду."Колись давно мої батьки побачили, що на "1+1" йде кастинг на перший сезон "Голос. Діти" . Я тоді тільки-тільки почав співати і мене відвели на проби. Я дуже захопився цією ідеєю, і потім участь в проекті стала для мене великою метою і заповітною мрією", - розповів Ярослав "ФАКТАМ".
Користувачі були вражені настільки приємним виконанням 13-річного хлопця. Також в мережі зазначили, що цей сезон є досить сильним:
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що хлопчик з Грузії Олександр Зазарашвілі своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту. Його називають вірогідним переможцем пісенного конкурсу.
Також ми писали про те, що одну з маленьких учасниць проекту Голос. Діти зацькували в мережі, коли з'ясували, що вона приїхала на конкурс з Москви.