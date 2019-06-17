Голос. Дети: юный украинец "порвал" зрителей ярким выступлением

Ярослав Рогальский поразил сеть чувственным выступлением
Завершающий выпуск слепых прослушиваний на проекте "Голос Країни. Дети 2019", который состоялся в воскресенье, 16 июня, особенно запомнился зрителям выступлением 13-летнего Ярослава Рогальского. Такой вывод можно сделать по комментариям, которые пользователи сети оставили под соответствующим видео на YouTube.
Отмечается, что юный украинец приходит на "Голос. Діти" начиная с первого сезона. Ранее ему ни разу не удавалось пройти предварительный отбор и выйти на сцену проекта, однако он не сдавался и в пятый раз удача наконец-то улыбнулась парню.
Голос. Дети - Ярослав Рогальский поразил сеть выступлением
Для выступления мальчик выбрал украинскую народную песню "Чорні черешні". Дзидзьо до последнего вслушивался в голос парня, развернув свое кресло лишь на последней ноте.
Исполнитель узнал Ярослава, который участвовал в проекте "Україна має талант" и взял парня в свою команду."Когда-то давно мои родители увидели, что на "1+1" идет кастинг на первый сезон "Голос. Діти" . Я тогда только-только начал петь и меня отвели на пробы. Я очень загорелся этой идеей, и потом участие в проекте стало для меня большой целью и заветной мечтой", - рассказал Ярослав "ФАКТАМ".
Голос. Дети - Ярослав Рогальский поразил сеть выступлением
Пользователи были впечатлены столь приятным исполнением 13-летнего парня. Также в сети отметили, что данный сезон является весьма сильным:
Голос. Дети - Ярослав Рогальский поразил сеть выступлением
Напомним, что ранее мы писали о том, что мальчик из Грузии Александр Зазарашвили своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри проекта. Его называют вероятным победителем песенного конкурса.
Также мы писали о том, что одну из маленьких участниц проекта Голос. Дети затравили в сети когда выяснили, что она приехала на конкурс из Москвы.