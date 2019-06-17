Голос. Діти: юний українець "порвав" глядачів яскравим виступом

Голос. Діти - Ярослав Рогальський вразив мережу виступом (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Ярослав Рогальський вразив мережу чуттєвим виступом

Завершальний випуск сліпих прослуховувань на проекті "Голос Країни. Діти 2019", який відбувся у неділю, 16 червня, особливо запам'ятався глядачам виступом 13-річного Ярослава Рогальського. Такий висновок можна зробити з коментарів, які користувачі мережі залишили під відповідним відео на YouTube.

Наголошується, що юний українець приходить на "Голос. Діти" починаючи з першого сезону. Раніше йому жодного разу не вдавалося пройти попередній відбір і вийти на сцену проекту, проте він не здавався і в п'ятий раз удача нарешті посміхнулася хлопцю.

Голос. Діти - Ярослав Рогальський вразив мережа виступом

Для виступу хлопчик обрав українську народну пісню "Чорні черешні". Дзідзьо до останнього вслуховувався в голос хлопця, розгорнувши своє крісло лише на останній ноті.

Виконавець упізнав Ярослава, який брав участь у проекті "Україна має талант" і взяв хлопця в свою команду."Колись давно мої батьки побачили, що на "1+1" йде кастинг на перший сезон "Голос. Діти" . Я тоді тільки-тільки почав співати і мене відвели на проби. Я дуже захопився цією ідеєю, і потім участь в проекті стала для мене великою метою і заповітною мрією", - розповів Ярослав "ФАКТАМ".

Голос. Діти - Ярослав Рогальський вразив мережа виступом

Користувачі були вражені настільки приємним виконанням 13-річного хлопця. Також в мережі зазначили, що цей сезон є досить сильним:

Цей проект - трамплін до мрії маленького артиста. Всім учасникам бажаю використати цей шанс, який випадає не кожному.

Хлопчик володіє своїм особливим шармом. Дуже рада, що він не здався, не збився зі шляху, незважаючи на невдалі спроби, а цей раз став для нього вдалим. Його реакція така щира! Він супер.

Ярік, ти найкращий! Вітаю!

Мені дуже сподобався цей хлопець! Люблю класні, сучасні українські пісні, ще й у такому стильному виконанні!

Дуже класний!

Відмінно заспівав!

Голос. Діти - Ярослав Рогальський вразив мережа виступом

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що хлопчик з Грузії Олександр Зазарашвілі своїм неймовірним виступом змусив плакати всіх членів журі проекту. Його називають вірогідним переможцем пісенного конкурсу.

Також ми писали про те, що одну з маленьких учасниць проекту Голос. Діти зацькували в мережі, коли з'ясували, що вона приїхала на конкурс з Москви.