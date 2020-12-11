Гололед на улице: как правильно передвигаться и уберечься от травм

Киев в четверг вечером превратился в один сплошной каток из-за осадков, которые моментально превращались в лед. За один только вечер 10 декабря в травмпункты столицы обратились 160 человек.

Как не стать жертвой падения на льду и научится правильно передвигаться по скользкой поверхности, рассказали на сайте Bigmir.

Обувь

В первую очередь понадобится правильная зимняя обувь. Желательно с рельефной подошвой, так как она обеспечит хорошее сцепление со льдом. Подошва такой обуви должна быть резиновая или каучуковая, так как эти материалы не замерзают при низких температурах. О каблуках в такую погоду лучше забыть и выбрать обувь на плоской подошве. Также на подошву можно добавить специальные устройства против скольжения – резиновые прокладки. Если нет под рукой ничего – берите обычный медицинский пластырь и приклейте его к подошве. Надолго его не хватит, но быстро добежать до места назначения он поможет. Можно найти старые кусочки войлока и приклеить их к подошвам с помощью суперклея – такой защиты хватит немного дольше.

Гололед в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Одежда

Также очень важна правильная одежда. Она должна быть теплая и удобная, такая, которая поможет балансировать на льду и не будет сковывать руки. Очень хороши в такую погоду пуховики – они могут смягчить удар при падении, а еще они легкие и удобные. Не забудьте перчатки – они и от холода спасут и руки защитят.

Правила безопасности

В такую погоду из дома лучше выходить заранее, чтобы без спешки добраться до места назначения. По льду передвигаться нужно небольшими шагами и представьте, что у вас на ногах надеты лыжи. Наступайте на всю подошву, а ноги в коленях слегка согните и расслабьте, при ходьбе не поднимайте их высоко. По возможности – скользите, это плохо для обуви, но хорошо для человека.

Гололед в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Постарайтесь идти медленно и внимательно. Смотрите под ноги и не держите руки в карманах. Выбирайте участки пути, где более безопасно и держитесь подальше от проезжей части. Нежелательно в такие дни носить с собой тяжелые сумки или груз. Особенно, если вам приходится придерживать ребенка или кого-то сопровождать. Если сумка необходима – повесьте ее на плечо. Не берите сумки с длинными ручками, которые смещают центр тяжести. Если заняты обе руки – распределите ношу для баланса.

Не ходите под крышами домов – сосульки тоже пока никто не отменял, а также куски льда или снега, которые могут упасть с крыши.

Людям старшего возраста рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

Особенно осторожно нужно передвигаться по ступенькам лестниц – чтобы удержать равновесие, ставьте ступни вдоль ступенек. Не пытайтесь перебежать по-быстрому по зебре, лучше пропустить автомобиль, который не сможет быстро затормозить по льду.

Гололед в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как падать

Если чувствуете, что падаете, то постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения. Не выставляйте руки перед собой при падении и ноги держите вместе, смотрите перед собой. Не пытайтесь спасать вещи, которые несете. Также можно прижать руки по бокам и падать желательно на бок – переносите корпус и вес тела в момент падения вперед и набок. Так у вас есть шанс уберечь спину и голову.

На земле постарайтесь сразу перекатится для смягчения удара. И не торопитесь сразу вскакивать – осмотрите себя, проверьте, ничего ли не болит, не кружится ли голова. Если чувствуете, что что-то не так – обращайтесь за помощью к прохожим или звоните медикам. И даже если все в порядке, но есть дискомфорт – проверьтесь у травматолога, некоторые травмы бывает сразу незаметны.

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