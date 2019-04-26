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Голодание - это полезно: Супрун шокировала странным заявлением

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 14:00
Голодание - это полезно: Супрун шокировала странным заявлением
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун поделилась необычными рекомендациями

Уляна Супрун рассказала, чем может быть полезно голодание и как правильно "очищать организм от шлаков". "Чистить" тело, по ее словам, должны не соки или рис, а голодание. Об этом и.о. министра здравоохранения заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Оказывается, практика голодать может быть полезной не только в течение одного дня в год. К тому, же она получила научное подтверждение и Нобелевскую премию по медицине. 

Супрун отметила: "Нашим клеткам, как и нам, следует убираться в доме, выбрасывать хлам и изношенные вещи. В клетках это происходит так: белки, которые неправильно "свернуты", старые органеллы, вирусы и бактерии, которые могли поглотить клетки иммунной системы, попадают в лизосомы и подвергаются уничтожению".

По словам эксперта, данный процесс называется автофагии (дословно - "самопоедание") и происходит в теле человека постоянно, однако слишком медленно. Активировать его можно путем голодания, ограничения калорий либо физических нагрузок. Кроме того, это поможет нормализовать вес и баланс холестерина. 

"Для лучшего запуска автофагии голодание должно продолжаться в течение 18-24 часов. Другими путями "ограничение калорий" является популярный вариант 5 х 2, когда мы пять дней едим как всегда, и два дня потребляем не более чем 500-600 ккал", - уточняет специалист.

Голодание - это полезно: Супрун шокировала странным заявлениемСупрун рассказала о голодании (скриншот: facebook.com/ulanasuprun)

Однако, помимо неоспоримых плюсов, Супрун отметила и противопоказания, которые имеет интервальное голодание:

  • Прежде всего, люди, которые "заедают стресс", могут после дня автофагии съесть гораздо больше, чем надо.
  • Голодать и тренироваться не стоит. Возможно головокружение и очень низкая эффективность тренировок. 
  • Диабет 1 и 2 типа и голодание несовместимы. Введение инсулина на фоне голода может критически снизить уровень сахара в крови.
  • Беременным женщинам также не стоит голодать, лучше придерживаться полноценного, хоть и не чрезмерного, питания. 

Напомним, что Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции. 

Мы писали, что Супрун сделала важное предупреждение. Она утверждает, что из-за привычки поджигать остатки растений, сухую траву или листья - страдает целая экосистема. 

Также ранее Супрун назвала самый опасный вид транспорта. По словам эксперта, поездки на велосипеде весьма полезны для организма, однако это не так безопасно, как может показаться.

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