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Уменьшает боль в спине: Супрун поделилась эффективными упражнениями

STYLERЖизнь    20.04.2019 - 15:48
Уменьшает боль в спине: Супрун поделилась эффективными упражнениями
Иллюстративное фото (instagram.com/tanyatgym)

Супрун поделилась, как избавиться от боли в пояснице

Уляна Супрун рассказала, какое упражнение стоит обязательно включить в утреннюю зарядку для того, чтобы уменьшить боль в пояснице, а также укрепить руки, пресс и спину. Об этом Уляна Супрун информирует в социальной сети Facebook.

"Планка - это группа упражнений, во время которых мы держим голову-спину-ягодицы-ноги на одном уровне, а сами опираемся на руки и пальцы ног. Так тело, как дощечка, находится в одной плоскости", - заявила эксперт.

По словам Супрун, есть много вариантов планки и все они полезны, если выполнять правильно:

  • Планка - наиболее эффективное упражнение для укрепления пресса. 
  • Это упражнение тренирует баланс, который мы теряем с возрастом. Планка тренирует наш мозжечок - отдел мозга, отвечающий за движения. 
  • Чтобы держать планку, следует напрячь ряд мышц, которые вы бы не задействовали во время бега или приседаний, например.
  • Планки уменьшают боль в спине именно благодаря тому, что укрепляют мышцы спины и нам легче поддерживать правильную осанку. 
  • Планка поможет выровнять шею, искаженную во время сидения за компьютером.
  • Планку полезно делать спортсменам, поскольку она улучшает выносливость и гибкость суставов.
  • Планки можно и нужно делать беременным женщинам. Это поможет укрепить мышцы и уменьшить боль в пояснице.

И.о. министра здравоохранения рекомендует делать до десяти планок в день и держаться как можно дольше. А чтобы сделать упражнение правильно, эксперт  советует не прогибаться в пояснице и поднимать голову.

Уменьшает боль в спине: Супрун поделилась эффективными упражнениямиСкриншот: (facebook.com/Уляна Супрун)

Напомним, что Супрун рассказала, .как побороть страх перед публикой. По ее словам, нервничать из-за выступление перед аудиторией - нормально, однако важно научиться контролировать свои эмоции. 

Также ранее Супрун назвала самый опасный вид транспорта. По словам эксперта, поездки на велосипеде весьма полезны для организма, однако это не так безопасно, как может показаться.

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