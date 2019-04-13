За восемь месяцев 1071 ДТП: Супрун назвала самый опасный вид транспорта

Супрун дала рекомендации, как обезопасить себя на дорогах
Уляна Супрун рассказала, почему велосипед является самым опасным видом транспорта и поделилась рекомендациями, как обезопасить себя на дорогах. Об этом и.о. министра здравоохранения заявила в социальной сети Facebook.
По словам Cупрун, поездки на велосипеде весьма полезны для организма. Они позволяют улучшить здоровье сердца и сосудов, гибкость и силу мышц, помогают бороться с тревогой и стрессом, сохранять вес в норме.
Однако езда на велосипеде не так безопасна, как может показаться. По данным Управления безопасности дорожного движения, за первые 8 месяцев 2017 было зафиксировано 1071 ДТП с велосипедистами. В них погибло 139 человек.
По большей части аварии можно было бы избежать, но участники движения не соблюдали правила дорожного движения. Поэтому Супрун рассказала о важных правилах безопасности, которые должен соблюдать каждый сознательный велосипедист:
Фото: (facebook.com/ulanasuprun)
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