ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За восемь месяцев 1071 ДТП: Супрун назвала самый опасный вид транспорта

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 15:59
За восемь месяцев 1071 ДТП: Супрун назвала самый опасный вид транспорта
Супрун назвала самый опасный вид транспорта (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Супрун дала рекомендации, как обезопасить себя на дорогах

Уляна Супрун рассказала, почему велосипед является самым опасным видом транспорта и поделилась рекомендациями, как обезопасить себя на дорогах. Об этом и.о. министра здравоохранения заявила в социальной сети Facebook.

По словам Cупрун, поездки на велосипеде весьма полезны для организма. Они позволяют улучшить здоровье сердца и сосудов, гибкость и силу мышц, помогают бороться с тревогой и стрессом, сохранять вес в норме.

Однако езда на велосипеде не так безопасна, как может показаться. По данным Управления безопасности дорожного движения, за первые 8 месяцев 2017 было зафиксировано 1071 ДТП с велосипедистами. В них погибло 139 человек.

По большей части аварии можно было бы избежать, но участники движения не соблюдали правила дорожного движения. Поэтому Супрун рассказала о важных правилах безопасности, которые должен соблюдать каждый сознательный велосипедист:

  • Велосипедист обязан знать Правила Дорожного Движения (ПДД), выезжать на дороги общего назначения ни разу их не прочитав - глупо и опасно. Особое внимание стоит обратить на правила проезда перекрестков, порядок выезда со второстепенной дороги на главную и приоритеты различных видов транспорта.
  • Первые выезды желательно осуществить в компании опытных коллег, которые смогут подстраховать и дать конкретные советы.
  • Пешеходный переход велосипедисты должны переходить пешком, ведя велосипед рядом.
  • Важно тренировать привычку "чувствовать" трафик и прогнозировать действия других участников движения. Обычно это приходит со временем и при регулярных выездах.
  • Внимательно изучите свои основные маршруты, остановки общественного транспорта, перекрестки, скопление авто или потенциально опасные участки.
  • Также не стоит забывать о регулярном техническом обслуживании велосипеда.
 

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Уляна Супрун прокомментировала решение Минздрава ввести "мужские" названия профессий для медицинской отрасли.

Ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала украинцам, какие напитки являются самыми полезными.

А также рассказывали, что Супрун опровергла мифы о популярных препаратах для улучшения памяти и внимания.

Сюжет для фильма: киевляне жестко поиздевались над виновником ДТП (видео) Жесть: БТР раздавил евробляху в центре Здолбунова (фото)
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь