Голодування - це корисно: Супрун шокувала дивною заявою

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун поділилася незвичайними рекомендаціями

Уляна Супрун розповіла, чим може бути корисне голодування і як правильно очищати організм від шлаків". "Чистити" тіло, за її словами, повинні не соки або рис, а голодування. Про це в. о. міністра охорони здоров'я заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Виявляється, практика голодувати може бути корисною не тільки протягом одного дня в рік. До того ж вона отримала наукове підтвердження і Нобелівську премію з медицини.

Супрун зазначила: "Нашим клітинам, як і нам, слід вбиратися в будинку, викидати непотріб і зношені речі. У клітинах це відбувається так: білки, які неправильно "згорнуті", старі органели, віруси і бактерії, які могли поглинути клітини імунної системи, потрапляють в лізосоми і піддаються знищенню".

За словами експерта, цей процес називається автофагії (дослівно - "самопоїдання") і відбувається в тілі людини постійно, але дуже повільно. Активувати його можна шляхом голодування, обмеження калорій або фізичних навантажень. Крім того, це допоможе нормалізувати вагу і баланс холестерину.

"Для кращого запуску автофагії голодування повинне тривати протягом 18-24 годин. Іншими шляхами "обмеження калорій" є популярний варіант 5 х 2, коли ми п'ять днів їмо як завжди, і два дні споживаємо не більше ніж 500-600 ккал", - уточнює фахівець.

Супрун розповіла про голодування (скріншот: facebook.com/ulanasuprun)

Проте, крім безперечних плюсів, Супрун зазначила протипоказання, які має інтервальне голодування:

Перш за все, люди, які "заїдають стрес", можуть після дня автофагії з'їсти набагато більше, ніж треба.

Голодувати і тренуватися не варто. Можливо запаморочення і дуже низька ефективність тренувань.

Діабет 1 і 2 типу і голодування несумісні. Введення інсуліну на тлі голоду може критично знизити рівень цукру в крові.

Вагітним жінкам також не варто голодувати, краще дотримуватися повноцінного, хоч і не надмірного, харчування.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.

Ми писали, що Супрун зробила важливе попередження. Вона стверджує, що через звички підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема.

Також раніше Супрун назвала найбільш небезпечний вид транспорту. За словами експерта, поїздки на велосипеді дуже корисні для організму, проте це не так безпечно, як може здатися.