У голливудского актера подозревают наличие коронавируса: все подробности

Знаменитый актер Том Круз находится на карантине из-за подозрения в заражении опасным китайским коронавирусом. Сообщается, что такие подозрения – часть необходимых мер, так как актер и все члены творческой команды, которые работали над будущей лентой серии "Миссия невыполнима", находятся в Италии.

Напомним, что вспышка коронавируса в Италии, по данным разных источников, связана с ежегодным венецианским карнавалом, на который съехались туристы из Китая. Именно из Венеции коронавирус "поехал" в другие регионы Италии, а оттуда – в другие европейские страны.

Из-за пребывания в эпицентре распространения коронавируса американского голливудского актера Тома Круза и съемочную команду отправили на карантин в лучший отель Венеции. Об этом сообщает BBC Украина.

Том Круз (фото: instagram.com/tomcruise)

Карантинный режим продлится до марта. Том Круз приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах – в частности на гондоле и на фоне известных достопримечательностей. Впрочем, из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить, а всех звезд – изолировать. Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован.

Напомним, количество смертей от коронавируса в субботу 29 февраля возросло до 2932 человек. Количество заразившихся коронавирусом возросло до 85 182.

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