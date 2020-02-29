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США запретили въезд для посещавших недавно Иран иностранцев

Новости » Общество     29.02.2020 - 22:58
США запретили въезд для посещавших недавно Иран иностранцев
Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

США вводят запрет на въезд для иностранцев, которые посещали Иран за последние 14 дней

США из-за распространения коронавируса COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней. Об этом объявил вице-президент США Майк Пенс, передает CNBC.

Пенс сообщил, что власти также повышают уровень опасности на поездки в некоторые регионы Италии и Южной Кореи.

"Мы советуем американцам не ездить в районы Италии и Южной Кореи, наиболее подверженные воздействию коронавируса", - заявил вице-президент.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения въездных ограничений на границе с Мексикой для предотвращения распространения нового коронавируса.

Отметим, в США в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. При этом другие подробности в настоящее время не приводятся. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.

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