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Десять миллиардеров потеряли более 80 млрд долларов из-за коронавируса

Новости » Экономика     01.03.2020 - 16:26
Десять миллиардеров потеряли более 80 млрд долларов из-за коронавируса
Фото: Джефф Безос (Source Drop/youtube.com)

Биржевая паника на прошлой неделе нанесла удар по миллиардерам

Биржевая паника из-за коронавируса и падение индексов фондовых бирж в конце февраля привели к потерям 83 млд долларов у десяти миллиардеров, десятки других потеряли сотни миллионов. Об этом пишет Forbes.

Возглавил Топ-10 самый богатый человек в мире, Джефф Безос (Amazon), который потерял 14,1 долларов на прошлой неделе. На момент закрытия рынка в пятницу его собственный капитал составлял 113,6 млрд долларов.

Состояние инвестора Уоррена Баффета упало на 9,8 млрд долларов до 80,3 млрд долларов.

Элон Маск потерял 8,9 млрд долларов из-за падения акций Tesla. Его состояние сократилось до 34,7 млрд долларов.

Далее в рейтинге следуют:

  • Марк Цукерберг, Facebook (-8,5 млрд долларов),
  • Ларри Эллисон, Oracle (-7,7 млрд долларов),
  • Бернар Арно, LVMH (-7,4 млрд долларов),
  • Ларри Пейдж, Alphabet (-7,3 млрд долларов),
  • Сергей Брин, Alphabet (-7,0 млрд долларов),
  • Билл Гейтс, Microsoft (-6,6 млрд долларов),
  • Амансио Ортега (-6,1 млрд долларов)

Напомним, по данным Вloomberg, пятьсот самых богатых людей мира за неделю суммарно потеряли 444 млрд долларов из-за распространения коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, последняя неделя февраля стала худшей после мирового финансового кризиса 2008 года. Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям 5 трлн долларов. В США индекс Dow Jones потерял около 3500 пунктов, или 12,4%.

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