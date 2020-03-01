Десять миллиардеров потеряли более 80 млрд долларов из-за коронавируса

Биржевая паника на прошлой неделе нанесла удар по миллиардерам
Биржевая паника из-за коронавируса и падение индексов фондовых бирж в конце февраля привели к потерям 83 млд долларов у десяти миллиардеров, десятки других потеряли сотни миллионов. Об этом пишет Forbes.
Возглавил Топ-10 самый богатый человек в мире, Джефф Безос (Amazon), который потерял 14,1 долларов на прошлой неделе. На момент закрытия рынка в пятницу его собственный капитал составлял 113,6 млрд долларов.
Состояние инвестора Уоррена Баффета упало на 9,8 млрд долларов до 80,3 млрд долларов.
Элон Маск потерял 8,9 млрд долларов из-за падения акций Tesla. Его состояние сократилось до 34,7 млрд долларов.
Далее в рейтинге следуют:
Напомним, по данным Вloomberg, пятьсот самых богатых людей мира за неделю суммарно потеряли 444 млрд долларов из-за распространения коронавируса.
Как сообщало РБК-Украина, последняя неделя февраля стала худшей после мирового финансового кризиса 2008 года. Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям 5 трлн долларов. В США индекс Dow Jones потерял около 3500 пунктов, или 12,4%.