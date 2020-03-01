Япония завершила эвакуацию со стоявшего на карантине круизного лайнера

Фото: круизный лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Сегодня, 1 марта, судно покинули около 130 членов экипажа

Последнюю группу людей эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает NHK со ссылкой на японского министра здравоохранения Кацунобу Като.

Сообщается, что сегодня, 1 марта, судно покинули около 130 членов экипажа. Среди них были граждане Индонезии. Эвакуация членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась в четверг, 26 февраля. Людей поместят на двухнедельный карантин в государственное учреждение, расположенное в префектуре Сайтама. Их отпустят после повторных анализов, если их результаты будут отрицательными.

Теперь круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь. Все чиновники Минздрава, которые находились на борту судна, сдали тест на коронавирус. В результате анализы не выявили заболевание ни у одного из сотрудников ведомства.

Напомним, в Японии умер пятый пассажир, который заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess. Не менее 700 человек заразились, пока лайнер находился на карантине. В настоящее время Япония подтвердила 10 случаев смерти от коронавируса.