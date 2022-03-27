Голливудские звезды требуют выступления Зеленского на Оскаре: есть что сказать миру

Почему Зеленский должен выступить на Оскаре

Шон Пенн пригрозил киноакадемии избавиться от своей статуэтки Оскар за роль в фильме "Молоко", если Академия откажется дать слово Владимиру Зеленскому.

Также он призвал других актеров и зрителей игнорировать и бойкотировать церемонию награждения премии "Оскар", если президенту Украины не дадут выступить.

"Я молюсь, чтобы этого не случилось. Я молюсь, чтоб не нашлось заумных людей, которые считают себя представителями высшего блага в моей сфере, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не случится, а если случится, все выйдут из зала", - сказал Пенн.

Он отметил, что Зеленскому есть что сказать миру. Тем более, что он сам успешно снимал фильмы и играл роли.

Стоит отметить, что Шон Пенн посетил Украину накануне вторжения России. Еще в ноябре он начал работу над фильмом о войне России против Украины.

Идея фильма появилась после сообщений о наращивании войск РФ у границ Украины. Во время войны Пенн встречался с Зеленским. Сейчас актер находится в Варшаве – по соображениям безопасности.

"Я был там за день до вторжения и был там с президентом Зеленским в день вторжения. По его лицу я увидел то, что, думаю, творилось в сердцах всех украинцев, такого я никогда раньше не видел", - рассказал Шон Пенн.

Ранее с инициативой дать слово Зеленского выступила еще одна известная актриса – Эми Шумер, которая в 2022 году стала ведущей церемонии награждения.

Она также предложила дать Зеленскому возможность выступить на церемонии по видеосвязи. Шумер подчеркнула, что церемонию смотрит очень много людей на всей планете и нужно, чтобы президента Украины услышали.

Стоит отметить, что эту идею Эми Шумер очень активно поддержали в социальных сетях.

По данным американских изданий, сейчас в Академии еще ведутся обсуждения о том, стоит ли президенту Украины принимать участие в главном кино событии мира. Также не решен вопрос о формате – в записи или в прямом эфире по видеосвязи. Представители Академии пока от комментариев отказываются.

94 церемония награждения кинопремии Оскар состоится в Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта.