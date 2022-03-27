Голлівудські зірки вимагають виступу Зеленського на Оскарі: є що сказати світу

Чому Зеленський має виступити на Оскарі

Шон Пенн пригрозив Кіноакадемії позбутися своєї статуетки Оскар за роль у фільмі" Молоко", якщо Академія відмовиться дати слово Володимиру Зеленському.

Також він закликав інших акторів і глядачів ігнорувати та бойкотувати церемонію нагородження премії "Оскар", якщо президенту України не дадуть виступити.

"Я молюся, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй сфері, які вирішать не зв'язуватися з керівництвом України. Я просто сподіваюся, що цього не станеться, а якщо трапиться, всі вийдуть із залу", - сказав Пенн.

Він зазначив, що Зеленському є що сказати світу. Тим більше, що він сам успішно знімав фільми та грав ролі.

Варто відзначити, що Шон Пенн відвідав Україну напередодні вторгнення Росії. Ще в листопаді він почав роботу над фільмом про війну Росії проти України.

Ідея фільму з'явилася після повідомлень про нарощування військ РФ біля кордонів України. Під час війни Пенн зустрічався з Зеленським. Зараз актор перебуває у Варшаві - з міркувань безпеки.

"Я був там за день до вторгнення і був там з президентом Зеленським в день вторгнення. По його обличчю я побачив те, що, думаю, творилося в серцях всіх українців, такого я ніколи раніше не бачив", - розповів Шон Пенн.

Раніше з ініціативою дати слово Зеленського виступила ще одна відома актриса-Емі Шумер, яка у 2022 році стала ведучою церемонії нагородження.

Вона також запропонувала дати Зеленському можливість виступити на церемонії по відеозв'язку. Шумер підкреслила, що церемонію дивиться дуже багато людей на всій планеті та потрібно, щоб президента України почули.

Варто відзначити, що цю ідею Емі Шумер дуже активно підтримали в соціальних мережах.

За даними американських видань, зараз в Академії ще ведуться обговорення про те, чи варто президенту України брати участь у головній кіно події світу. Також не вирішено питання про формат - в записі або в прямому ефірі по відеозв'язку. Представники Академії поки від коментарів відмовляються.

94 церемонія нагородження кінопремії Оскар відбудеться в Лос-Анджелесі в ніч на 28 березня.