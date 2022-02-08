Список всех номинантов на Оскар 2022: кому букмекеры прогнозируют победу

Больше всего номинаций у фильма "Власть пса", в котором сыграл Бенедикт Камбербетч. Этот фильм представлен сразу в 10 номинациях.

Лучший фильм

"Белфаст"

"Кода"

"Не смотрите вверх"

"Сядь за руль моего авто"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Аллея ужасов"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучший режиссер

Кеннет Брана - "Белфаст"

Рюскэ Хамагучи - "Сядь за руль моего авто"

Пол Томас Андерсон - "Лакричная пицца"

Джейн Кэмпион - "Власть пса"

Стивен Спилберг - "Вестсайдская история"

"Не смотри наверх"

Лучшая актриса

Джессика Честейн - "Глаза Тамми Фэй"

Оливия Коулман - "Незнакомая дочь"

Пенелопа Крус - "Параллельные матери"

Николь Кидман - "Быть Рикардо"

Кристен Стюарт - "Спенсер"

Лучший актер

Хавьер Бардем - "Быть Рикардо"

Бенедикт Камбербетч - "Власть пса"

Эндрю Гафрилд - "Тик, тик, бум"

Уилл Смит - "Король Ричард"

Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"

"Власть пса"

Лучшая актриса второго плана

Джесси Бакли - "Незнакомая дочь"

Ариана ДеБоз - "Вестсайдская история"

Джуди Денч - "Белфаст"

Кирстен Данст - "Власть пса"

Онжаню Эллис - "Король Ричард"

Лучший актер второго плана

Киран Хайндс - "Белфаст"

Трой Котсур - "Кода"

Джесси Племенс - "Власть пса"

Дж. К. Симмонс - "Быть Рикардо"

Коди Смит-Макфи - "Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучший международный фильм

"Сядь за руль моего авто" - Япония

"Побег" - Дания

"Рука Бога" - Италия

"Лунана: Як в красной комнате" - Бутан

"Худший человек на Земле" - Норвегия

Лучший анимационный фильм

"Энканто"

"Побег"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Райя и последний дракон"

"Энканто"

Лучшая операторская работа

"Дюна"

"Аллея ужасов"

"Власть пса"

"Трагедия Макбета"

"Вестсайдская история"

Лучший саундтрек

"Не смотрите вверх"

"Дюна"

"Энкато"

"Параллельные матери"

"Власть пса"

"Белфаст"

Лучшая песня

Be Alive - "Король Ричард"

Dos Oroguitas - "Энканто"

Down To Joy - "Белфаст"

No Time To Die - "007: Не время умирать"

Somehow You Do - "Четыре хороших дня"

Лучшие костюмы

"Круэлла"

"Сирано"

"Дюна"

"Аллея ужасов"

"Вестсайдская история"

"Быть Рикардо"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна"

"Главный герой"

"007: Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

"Человек-пук: Нет пути домой"

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст"

"Не смотрите вверх"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Худший человек на Земле"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Дела искусства"

"Бестия"

"Боксбалет"

"Робин Бобин"

"Стеклоочиститель"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Ала Качуу – Бери и беги"

"Платье"

"Долгое прощание"

"В моих мыслях"

"Пожалуйста, держись"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Выразительный"

"Проводи меня домой"

"Королева баскетбола"

"Три песни для Беназир"

"Когда мы были хулиганами"

Лучший документальный фильм

"Вознесение"

"Аттика"

"Убегать"

"Лето души"

"Писать огнем"

Прогноз букмекеров на Оскар 2022

Дважды номинированный на Оскар за лучшую мужскую роль ("Али" в 2002 году и "В погоне за счастьем" в 2007 году) Уилл Смит считается фаворитом среди букмекеров и в этом году благодаря роли отца Серены и Винус Уильямс в биографическом фильме "Король Ричард".

Однако эксперты не списывают со счетов также Бенедикта Камбербетча ("Власть пса") и Эндрю Гарфилда ("Тик-да, бум!").

Тем более что букмекеры прогнозируют "Власти пса" главную статуэтку. На пятки этому творению Netflix наступают фильмы "Белфаст" и "Вестсайдская история".

К слову, режиссер "Власти пса" Джейн Кэмпион также в лидерах прогнозистов.

Гонка за лучшую женскую роль будет проходить между двумя актрисами, уже имеющими в своем активе желанные статуэтки Гильдии - Оливией Колман ("Потерянная дочь") и Николь Кидман ("Быть Рикардо").

Тема Билли Айлиш из "007: Не время умирать", скорее всего, одержит победу в номинации "Лучший саундтрек". Это даст франшизе о Джеймсе Бонде третью победу в этой категории за последние девять лет.

Анимационная драма "Побег" режиссера Йонаса Поэра Расмуссена наверняка станет лучшей в категории документальных фильмов.

А лучшим международным фильмом, считают букмекеры, станет японская лента "Сядь за руль моей машины", которая является экранизацией рассказа Харуки Мураками.