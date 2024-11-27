Голлівудські зірки ніколи не роблять ці 5 косметичних процедур

Часто зірки Голлівуду вдаються до різних косметичних процедур, щоб зберегти молодість і красу. Та все ж більшість з них категорично проти певних маніпуляцій.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які косметичні процедури голлівудські зірки ніколи не роблять.
У сучасному Голлівуді зовнішність часто ставиться на перше місце. Тому багато зірок вдаються до пластичних операцій, щоб виглядати молодо. Однак, не усі вдаються до таких радикальних методів. Багато хто навпаки, показує своїм прикладом, що не боїться старості.
Відома зірка кіно і телеведуча Єва Лонгорія заявляла неодноразово, що не робила пластику. У свої 49 років вона неперевершено виглядає, а все завдяки спорту і правильній дієті.
"Я асоціюю старіння з мудрістю, досвідом і зрілістю. Я пов'язую це з позитивом і в жодному разі не говорю, що це початок кінця", - каже знаменитість.
59-річна акторка Сара Джессіка Паркер також не підтримує хірургічні втручання без вимушених на те причин. До того ж вона рідко фарбує сивину та не коле ботокс.
Вона заявляє, що їй подобається бути собою і вона приймає те, з чим нічого не може вдіяти.
Сара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)
Часте введення філерів може змінити обличчя не в кращу сторону.
В окремих випадках може виявлятись незначна алергія на філер, яка виражається в почервонінні шкіри та головного болю. Якщо ж після деякого часу в тому місці, в яке була зроблена ін'єкція, намацуються хворобливі вузли та серйозне почервоніння, ці ознаки можуть вказувати на наявність інфекції.
60-річна Моніка Беллуччі своїм прикладом ще раз доводять, що пластичні операції та ін'єкцій філерів не роблять людей красивішими. Вона закликає прийняти себе такою, яка ти є, у будь-якому віці.
Зірка кинула виклик всьому світу і відмовилася від підтяжок, уколів ботоксу та інших маніпуляцій зі своєю зовнішністю.
"Багато хто боїться втратити красу з віком, але я намагаюся не хвилюватися про ці речі", - сказала вона.
Безумовно, пілінг допомагає шкірі мати молодший вигляд. Але, як і будь-який інший вид маніпуляції, має свої побічні ефекти.
Така процедура може викликати алергічну реакцію, тому необхідно звернутися за порадою до досвідченого професійного косметолога перед виконанням процедури.
Однак, не всі зірки погоджуються з користю такої процедури та намагаються уникати їх.
Зокрема, існують такі ризики для шкіри
55-річна актриса Кейт Бланшетт заявляла, що не розуміє прагнення жінок виглядати краще за допомогою таких агресивних для шкіри косметичних процедур.
Для підтримки своєї краси, Кейт рекомендує вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, займатися спортом і користуватися тільки натуральною косметикою.
Кейт Бланшетт (фото: wikipedia)
Ще одна косметологічна процедура, яку уникає багато зірок.
Один з основних ризиків цього лікування - неправильне накладення ниток. Це може привести до того, що шкіра буде натягнутою або хвилястою в тому місці, де були вставлені нитки.
Деякі області обличчя мають здатність до розвитку підвищеного ризику через наявність магістральних вен, артерій або нервів. Тому будь-який неправильний рух може дуже сильно нашкодити.
Тому через такий великий ризик багато людей уникають такої процедури, на користь більш безпечніших.
Раніше ми повідомляли, як можна зупинити старіння без дорогих процедур.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: American Society of Plastic Surgeons, Mayo Clinic, Wikipedia, Рrevention та Go beauty.