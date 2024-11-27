Голлівудські зірки ніколи не роблять ці 5 косметичних процедур

Радикальна пластика

У сучасному Голлівуді зовнішність часто ставиться на перше місце. Тому багато зірок вдаються до пластичних операцій, щоб виглядати молодо. Однак, не усі вдаються до таких радикальних методів. Багато хто навпаки, показує своїм прикладом, що не боїться старості.

Відома зірка кіно і телеведуча Єва Лонгорія заявляла неодноразово, що не робила пластику. У свої 49 років вона неперевершено виглядає, а все завдяки спорту і правильній дієті.

"Я асоціюю старіння з мудрістю, досвідом і зрілістю. Я пов'язую це з позитивом і в жодному разі не говорю, що це початок кінця", - каже знаменитість.

Єва Лонгорія (фото: wikipedia)

59-річна акторка Сара Джессіка Паркер також не підтримує хірургічні втручання без вимушених на те причин. До того ж вона рідко фарбує сивину та не коле ботокс.

Вона заявляє, що їй подобається бути собою і вона приймає те, з чим нічого не може вдіяти.

Сара Джессіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Надмірне використання філерів

Часте введення філерів може змінити обличчя не в кращу сторону.

В окремих випадках може виявлятись незначна алергія на філер, яка виражається в почервонінні шкіри та головного болю. Якщо ж після деякого часу в тому місці, в яке була зроблена ін'єкція, намацуються хворобливі вузли та серйозне почервоніння, ці ознаки можуть вказувати на наявність інфекції.

60-річна Моніка Беллуччі своїм прикладом ще раз доводять, що пластичні операції та ін'єкцій філерів не роблять людей красивішими. Вона закликає прийняти себе такою, яка ти є, у будь-якому віці.

Зірка кинула виклик всьому світу і відмовилася від підтяжок, уколів ботоксу та інших маніпуляцій зі своєю зовнішністю.

"Багато хто боїться втратити красу з віком, але я намагаюся не хвилюватися про ці речі", - сказала вона.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficie)

Хімічні пілінги

Безумовно, пілінг допомагає шкірі мати молодший вигляд. Але, як і будь-який інший вид маніпуляції, має свої побічні ефекти.

Така процедура може викликати алергічну реакцію, тому необхідно звернутися за порадою до досвідченого професійного косметолога перед виконанням процедури.

Лазерна шліфовка обличчя

Однак, не всі зірки погоджуються з користю такої процедури та намагаються уникати їх.