Голливудские звезды никогда не делают эти 5 косметических процедур

Радикальная пластика

В современном Голливуде внешность часто ставится на первое место. Поэтому многие звезды прибегают к пластическим операциям, чтобы выглядеть молодо. Однако не все прибегают к таким радикальным методам. Многие наоборот, показывают своим примером, что не боятся старости.

Известная звезда кино и телеведущая Ева Лонгория заявляла неоднократно, что не делала пластику. В свои 49 лет она непревзойденно смотрится, а все благодаря спорту и правильной диете.

"Я ассоциирую старение с мудростью, опытом и зрелостью. Я связываю это с позитивом и ни в коем случае не говорю, что это начало конца", - говорит знаменитость.

Ева Лонгория (фото: wikipedia)

59-летняя актриса Сара Джессика Паркер также не поддерживает хирургические вмешательства без вынужденных причин. К тому же она редко красит седину и не колет ботокс.

Она заявляет, что ей нравится быть собой и она принимает то, с чем ничего не может сделать.

Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Чрезмерное использование филеров

Частое введение филеров может изменить лицо не в лучшую сторону.

В отдельных случаях может выявляться незначительная аллергия на филлер, выражающаяся в покраснении кожи и головных болей. Если после некоторого времени в том месте, в которое была сделана инъекция, нащупываются болезненные узлы и серьезное покраснение, эти признаки могут указывать на наличие инфекции.

60-летняя Моника Беллуччи своим примером еще раз доказывают, что пластические операции и инъекции филеров не делают людей красивее. Она призывает принять себя такой, какая ты есть, в любом возрасте.

Звезда бросила вызов всему миру и отказалась от подтяжек, уколов ботокса и других манипуляций со своей внешностью.

"Многие боятся потерять красоту с возрастом, но я стараюсь не волноваться об этих вещах", - сказала она.

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficie)

Химические пилинги

Безусловно, пилинг помогает коже выглядеть моложе. Но, как и всякий другой вид манипуляции, имеет свои побочные эффекты.

Такая процедура может вызвать аллергическую реакцию, поэтому необходимо обратиться за советом к опытному профессиональному косметологу перед выполнением процедуры.

Лазерная шлифовка лица

Однако не все звезды согласны с пользой такой процедуры и пытаются избегать их.