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Голливудские звезды никогда не делают эти 5 косметических процедур

Звезды Голливуда категорически против определенных процедур красоты (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто звезды Голливуда прибегают к разным косметическим процедурам, чтобы сохранить молодость и красоту. И все же большинство из них категорически против определенных манипуляций.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие косметические процедуры голливудские звезды никогда не делают.

Радикальная пластика

В современном Голливуде внешность часто ставится на первое место. Поэтому многие звезды прибегают к пластическим операциям, чтобы выглядеть молодо. Однако не все прибегают к таким радикальным методам. Многие наоборот, показывают своим примером, что не боятся старости.

Известная звезда кино и телеведущая Ева Лонгория заявляла неоднократно, что не делала пластику. В свои 49 лет она непревзойденно смотрится, а все благодаря спорту и правильной диете.

"Я ассоциирую старение с мудростью, опытом и зрелостью. Я связываю это с позитивом и ни в коем случае не говорю, что это начало конца", - говорит знаменитость.

Ева Лонгория (фото: wikipedia)

59-летняя актриса Сара Джессика Паркер также не поддерживает хирургические вмешательства без вынужденных причин. К тому же она редко красит седину и не колет ботокс.

Она заявляет, что ей нравится быть собой и она принимает то, с чем ничего не может сделать.

Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Чрезмерное использование филеров

Частое введение филеров может изменить лицо не в лучшую сторону.

В отдельных случаях может выявляться незначительная аллергия на филлер, выражающаяся в покраснении кожи и головных болей. Если после некоторого времени в том месте, в которое была сделана инъекция, нащупываются болезненные узлы и серьезное покраснение, эти признаки могут указывать на наличие инфекции.

60-летняя Моника Беллуччи своим примером еще раз доказывают, что пластические операции и инъекции филеров не делают людей красивее. Она призывает принять себя такой, какая ты есть, в любом возрасте.

Звезда бросила вызов всему миру и отказалась от подтяжек, уколов ботокса и других манипуляций со своей внешностью.

"Многие боятся потерять красоту с возрастом, но я стараюсь не волноваться об этих вещах", - сказала она.

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficie)

Химические пилинги

Безусловно, пилинг помогает коже выглядеть моложе. Но, как и всякий другой вид манипуляции, имеет свои побочные эффекты.

Такая процедура может вызвать аллергическую реакцию, поэтому необходимо обратиться за советом к опытному профессиональному косметологу перед выполнением процедуры.

Лазерная шлифовка лица

Однако не все звезды согласны с пользой такой процедуры и пытаются избегать их.

В частности, существуют такие риски для кожи.

55-летняя актриса Кейт Бланшетт заявляла, что не понимает стремления женщин выглядеть лучше с помощью столь агрессивных для кожи косметических процедур.

Для поддержания своей красоты Кейт рекомендует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом и пользоваться только натуральной косметикой.

Кейт Бланшетт (фото: wikipedia)

Ниточный лифтинг

Еще одна косметологическая процедура, которой избегает многих звезд.

Один из основных рисков этого лечения - неправильное наложение нитей. Это может привести к тому, что кожа будет натянутая или волнистая в том месте, где были вставлены нити.

Некоторые области лица обладают способностью к развитию повышенного риска из-за наличия магистральных вен, артерий или нервов. Поэтому любое неправильное движение может сильно навредить.

Поэтому из-за такого большого риска многие люди избегают такой процедуры в пользу более безопасных.

Ранее мы сообщали, как можно остановить старение без дорогостоящих процедур.

Читайте также, какие продукты лучше ботокса омолаживают кожу.

При написании материала использовались следующие источники: American Society of Plastic Surgeons, Mayo Clinic, Wikipedia, Prevention и Go beauty.

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