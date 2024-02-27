Голлівудські зірки, які мають власні бренди

Кім Кардашьян

Всесвітньо відома модель та інфлюенсерка є власницею косметичного бренду SKKN BY KIM та бренду одягу Skims, який можна замовити й в Україну. У свою продукцію Кардашьян вкладає багато сил та ідей, саме тому вони є популярними в усьому світі.

Бренд косметики Кім Кардашьян (фото: instagram.com/skkn)

Бренд одягу Кім Кардашьян (фото: instagram.com/skims)

Біллі Айліш

Біллі Айліш за два останні роки випустила цілих три аромати у формі бюста різних кольорів та, звісно, ароматів. Ця колекція парфумів є особливою для Айліш та має популярність серед споживачів.

Парфуми від Біллі Айліш (фото: instagram.com/billieeilishfragrances)

Кайлі Дженнер

Кайлі має власний бренд косметики, який є одним з найвідоміших у Голлівуді та інших країнах. Особливу популярність мають блиски для губ.

Косметика Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Леді Гага

Парфуми від Леді Гаги вже не перший рік підкорюють світ та задовольняють бажання споживачів. А також співачка випускає декоративну косметику.

Косметика від Леді Гаги (фото: instagram.com/hauslabs)

Бейонсе

Бейонсе є власницею бренду Cécred, який вона запустила нещодавно. Цей бренд буде спеціалізуватися на догляді за волоссям.

Косметичний бренд Бейонсе (фото: instagram.com/cecred)

Ріанна

Fenty Beauty - бренд декоративної косметики, який запустила Ріанна. І він дивує споживачів своїм широким асортиментом. Fenty Beauty одразу ж запустили в продаж 40 відтінків тональної основи та навіть відтінки для людей з темною шкірою. А також Ріанна випускає парфуми.

Косметика від Ріанни (фото: instagram.com/fentybeauty)

Наомі Кемпбелл

Певно, всі колись мали справу з парфумами від Наомі Кемпбел, які завжди є досить солодкими та мають цікавий дизайн.

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Брітні Спірс

Ще одна любителька солодких парфумів наважилась на їхнє виробництво. Попри всю дивакуватість Спірс, її продукція є дуже якісною, а парфуми стійкими.

Парфуми від Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspearsfragrances)

Гаррі Стайлз

Гаррі випускає парфуми, ця новина колись здивувала весь Голлівуд, проте співак є іконою стилю і не вважає, що є гендерні заборони чи обмеження. Тому з його життєвою позицією та любов’ю до краси та моди - він почав створювати власні аромати.