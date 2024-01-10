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Девід Бекхем представив власну лінійку парфумів: "Справжній інстинкт" (відео, фото)

Середа 10 січня 2024 13:55
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Девід Бекхем представив власну лінійку парфумів: "Справжній інстинкт" (відео, фото) Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Юлія Любченко

Девід Бекхем, як і його дружина Вікторія випускає свою лінійку однойменних парфумів і днями показав у зйомці нові аромати.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Девіда.

Девід Бекхем показав фото з нової колекції парфумів

У 2021 році Бекхем вже презентував колекцію з трьох преміальних чоловічих ароматів, які були створені ним спільно з компанією Coty. Тоді джерелом натхнення для них послужили власні спогади легендарного футболіста і його любов до відпочинку на природі.

А зараз свої парфуми він назвав "Справжній інстинкт", які підкреслюють чоловічу силу та розкіш. Це не перша колекція Девіда з подібною назвою, проте за його словами, це абсолютно нові парфуми, заради яких він влаштував фотосесію, де засвітив свою гарну форму.

Річ в тому, що чоловік вирішив зробити тематичний рекламний кампейн, в якому сам взяв участь. На одній з фотографій футболіст дуже елегантно пшикає на себе парфумами та саме цей момент ловить його професійний фотограф, до того ж з різних ракурсів.

Також у цій фотосесії можна побачити, як Девід просто тримає у руках флакон з парфумом, де чітко видніється назва та лоск цієї серії парфумованої води.

Ще Девід поділився просто гарною світлиною, де щиро посміхається і тримає руки у кишенях.

Девід Бекхем представив власну лінійку парфумів: &quot;Справжній інстинкт&quot; (відео, фото)Девід Бекхем представив власну лінійку парфумів: &quot;Справжній інстинкт&quot; (відео, фото)Девід Бекхем представив власну лінійку парфумів: &quot;Справжній інстинкт&quot; (відео, фото)Девід Бекхем представив власну лінійку парфумів: &quot;Справжній інстинкт&quot; (відео, фото)

Скриншоти

Та основними стали не фотографії, а коротке відео, яке Бекхем виклав у свій профіль в Instagram. Його ж і озвучує сам футболіст та розповідає про "Справжній інстинкт".

"Представляю вам мою новеньку парфумерну воду “Справжній інстинкт”. Мені сподобалось знімати це", - написав Девід від рекламним роликом.

Виходячи з кількості коментарів та вподобайок, прихильники в захваті від Девіда і перебувають у стані очікування виходу парфумів від Бекхема, оскільки попередні колекції були успішними.

Раніше ми розповідали про те, що Девід Бекхем показав, як проводить час з родиною на відпочинку.

Також читайте наш матеріал про те, кого Google назвав найпопулярнішим футболістом з 1999 року.

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