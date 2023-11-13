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Вікторія Бекхем, Гаррі Стайлз та інші зірки презентують власні парфуми цієї осені

Голлівудські зірки, які презентують власні парфуми цєї осені (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Голлівудські зірки досить часто розвивають особистий бренд. І дуже часто за цим стоїть виробництво одягу, косметики або ж парфумерії. Деякі селебріті презентують свої колекції цієї осені.

РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підборку голівудських зірок, які випускають новенькі колекції парфумів цієї осені та із задоволенням ділиться нею з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Instagram-сторінки зірок.

Гаррі Стайлз 

Понад 2 років співак займається розвитком власного б’юті-бренду Pleasing. Цієї осені Гаррі вирішив здивувати своїх прихильників авторськими парфумами. Він випускає 3 унікальні запахи, які розробляв у співпраці з французьким парфумерним домом Robertet. 

Колекція парфумів має назву "Дослідженням тепла", в яку увійшли три абсолютно різні, але знакові аромати:

Bright, Hot - це яскравий і п’янкий деревно-амбровий аромат якого, складають верхні ноти сливи й тютюнового листя, поєднані з олією ірису та морським акордом. Нижні ноти Bright, Hot включать кедр, абсолют бобів тонка, ванілі, а також хрустку амбру.

Rivulets - цей аромат має на меті передати запах зустрічі із незнайомцем, під час якої зупиняється час. Квітковий і освіжаючий аромат містить ноти лимона, чорного мадагаскарського перцю, білого льону та цвіту попліну.

Closeness - має верхні ноти включають екстракт австралійського рожевого перцю й кардамон, середні ноти - олія ірису, морквяне французьке носіння та бамбук, а завершує цю композицію солоний мускус, індійський папірус й кашемірове дерево.

Презентація веганських та екологічних ароматів відбудеться вже 16 листопада.

 

Вікторія Бекхем 

Вікторія Бекхем презентує цієї осені три унісекс-аромати, які вона присвятила своїм близьким та часу, проведеному наодинці з Девідом Бекхемом. Дебютні аромати від її однойменного бренду розроблені вручну парфумером Жеромом Епінеттом.

Парфуми від Бекхем отримали досить інтригуючі назви: 

Portofino ’97 - свіжий аромат, який має на меті романтизувати кожен образ.

Suite 302 - втілення справжнього гламуру. Цей аромат димчастий, шкіряний та провокативний. 

San Ysidro Drive - а цей аромат Вікторія презентувала, як запах домашнього затишку 

 

Біллі Айліш 

Три роки поспіль Біллі випускає по одному парфуму на рік. Цього разу він став ще й завершальним. 

Аромат Eilish No.3.  - він пахне сумішшю жасмину, рожевого перцю і грейпфрута з відтінками шафрану. 

Новий червоний аромат від Айліш має не менш цікавий флакон, який  втілює в себе жіночий бюст червоного кольору. 

Варто нагадати, що перший парфум від артистки Eilish No.1 вийшов у 2021 році. Це був флакон у вигляді золотого бюсту співачки і мав ванільний аромат. Через рік було представлено Eilish No. 2 у вигляді чорного бюсту з перцево-цитрусовим ароматом. 

 

Бейонсе 

Цієї осені Бейонсе також випускає свої секретні парфуми. C E NOIR - вони мають верхні ноти клементина та золотого меду. Серце складається з троянди та жасмину, а нижні ноти -  мирр і золотий бурштин.

Назва новинки вже не тримається в секреті, також вже відома ціна за 50 мілілітрів такої парфумованої водички - 160 доларів. 

Над композицією працювали французькі парфумери, а от дизайн флакона розробляла сама співачка.

Раніше ми розповідали про те, що Гаррі Стайлз поголився наголо і шокував фанів.

Також читайте наш матеріал про те, як Чарльз III вирішив "використати" Девіда Бекхема для цікавої мети.

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