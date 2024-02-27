Голливудские звезды, имеющие собственные бренды

Ким Кардашьян

Всемирно известная модель и инфлюэнсер является владелицей косметического бренда SKKN BY KIM и бренда одежды Skims, который можно заказать и в Украине. В свою продукцию Кардашьян вкладывает много сил и идей, именно поэтому они популярны во всем мире.

Бренд косметики Ким Кардашьян (фото: instagram.com/skkn)

Бренд одежды Ким Кардашьян (фото: instagram.com/skims)

Билли Айлиш

Билли Айлиш за два последних года выпустила целых три аромата в форме бюста разных цветов и, конечно, ароматов. Эта коллекция духов является особенной для Айлиш и пользуется популярностью среди потребителей.

Духи от Билли Айлиш (фото: instagram.com/billieeilishfragrances)

Кайли Дженнер

Кайли имеет свой бренд косметики, который является одним из самых известных в Голливуде и других странах. Особую популярность имеют блески для губ.

Косметика Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Леди Гага

Духи от Леди Гаги уже не первый год покоряют мир и удовлетворяют желания потребителей. Также певица выпускает декоративную косметику.

Косметика от Леди Гаги (фото: instagram.com/hauslabs)

Бейонсе

Бейонсе является владелицей бренда Cécred, который она запустила недавно. Этот бренд будет специализироваться на уходе за волосами.

Косметический бренд Бейонсе (фото: instagram.com/cecred)

Рианна

Fenty Beauty - бренд декоративной косметики, который запустила Рианна. И он удивляет потребителей своим широким ассортиментом. Fenty Beauty сразу запустили в продажу 40 оттенков тонального основания и даже оттенки для людей с темной кожей. А также Рианна выпускает духи.

Косметика от Рианны (фото: instagram.com/fentybeauty)

Наоми Кэмпбелл

Наверное, все когда-то имели дело с духами от Наоми Кэмпбел, которые всегда достаточно сладки и имеют интересный дизайн.

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Бритни Спирс

Еще одна любительница сладких духов решилась на их производство. Несмотря на всю чудаковатость Спирс, ее продукция очень качественная, а духи устойчивы.

Духи от Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspearsfragrances)

Гарри Стайлз

Гарри выпускает духи, эта новость когда-то удивила весь Голливуд, однако певец является иконой стиля и не считает, что есть гендерные запреты или ограничения. Поэтому с его жизненной позицией и любовью к красоте и моде он начал создавать собственные ароматы.