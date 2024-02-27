Голливудские звезды, имеющие собственные бренды
Голливудские звезды не останавливаются и запускают собственные beauty-бренды, расширяя свою сферу деятельности.
РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку звезд, имеющих собственные бренды и с удовольствием делится ею с вами.
Ким Кардашьян
Всемирно известная модель и инфлюэнсер является владелицей косметического бренда SKKN BY KIM и бренда одежды Skims, который можно заказать и в Украине. В свою продукцию Кардашьян вкладывает много сил и идей, именно поэтому они популярны во всем мире.
Бренд косметики Ким Кардашьян (фото: instagram.com/skkn)
Бренд одежды Ким Кардашьян (фото: instagram.com/skims)
Билли Айлиш
Билли Айлиш за два последних года выпустила целых три аромата в форме бюста разных цветов и, конечно, ароматов. Эта коллекция духов является особенной для Айлиш и пользуется популярностью среди потребителей.
Духи от Билли Айлиш (фото: instagram.com/billieeilishfragrances)
Кайли Дженнер
Кайли имеет свой бренд косметики, который является одним из самых известных в Голливуде и других странах. Особую популярность имеют блески для губ.
Косметика Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliecosmetics)
Леди Гага
Духи от Леди Гаги уже не первый год покоряют мир и удовлетворяют желания потребителей. Также певица выпускает декоративную косметику.
Косметика от Леди Гаги (фото: instagram.com/hauslabs)
Бейонсе
Бейонсе является владелицей бренда Cécred, который она запустила недавно. Этот бренд будет специализироваться на уходе за волосами.
Косметический бренд Бейонсе (фото: instagram.com/cecred)
Рианна
Fenty Beauty - бренд декоративной косметики, который запустила Рианна. И он удивляет потребителей своим широким ассортиментом. Fenty Beauty сразу запустили в продажу 40 оттенков тонального основания и даже оттенки для людей с темной кожей. А также Рианна выпускает духи.
Косметика от Рианны (фото: instagram.com/fentybeauty)
Наоми Кэмпбелл
Наверное, все когда-то имели дело с духами от Наоми Кэмпбел, которые всегда достаточно сладки и имеют интересный дизайн.
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Бритни Спирс
Еще одна любительница сладких духов решилась на их производство. Несмотря на всю чудаковатость Спирс, ее продукция очень качественная, а духи устойчивы.
Духи от Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspearsfragrances)
Гарри Стайлз
Гарри выпускает духи, эта новость когда-то удивила весь Голливуд, однако певец является иконой стиля и не считает, что есть гендерные запреты или ограничения. Поэтому с его жизненной позицией и любовью к красоте и моде он начал создавать собственные ароматы.
Ранее мы рассказывали о звездах, которые осенью 2023 года презентовали свои духи.
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