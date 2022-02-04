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Голливудская улыбка, как у звезд: какие домашние средства помогут отбелить зубы

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 15:14
Голливудская улыбка, как у звезд: какие домашние средства помогут отбелить зубы Фото: Как в домашних условиях отбелить зубы (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Голливудские звезды поражают своими белоснежными улыбками, и о такой белизне зубов мечтают многие. Но даже процедуры отбеливания у стоматологов не всегда дают нужный эффект, да и стоит эта процедура не очень дешево.

Добиться красивого белого оттенка зубов можно и в домашних условиях. Какие средства в этом помогут, рассказали в Vogue.

В древнем Египте зубы отбеливали с помощью меленой пемзы и винного уксуса. И белоснежная улыбка была показателем статуса.

А знаменитый французский хирург Ги де Шолиак предлагал в XIV столетии смешивать для отбеливания зубов мед, паленую соль и уксус.

Сейчас такую процедуру можно провести с более простыми средствами. Эксперты предлагают приготовить смесь самостоятельно.

Самая простая смесь для отбеливания зубов – порошок с активированным углем.

Такой черный порошок помогает зубам стать белыми благодаря процессу абсорбции. Частицы таких таблеток состоят из костяного и ископаемого угля, оливковых косточек и скорлупы кокоса.

Смесь этих компонентов при сильном нагревании меняет внутреннюю структуру, становится более пористой, чем обычный древесный уголь.

Как сообщают исследователи, порошок активированного угля эффективно поглощает зубной налет и другие вещества, которые дают желтизну. И поэтому, визуально зубы станут намного белее.

Еще один способ отбелить зубы – кокосовое масло. Эксперты считают, что достаточно 20 минут подержать во рту ложку кокосового масла и зубы станут намного белее.

Масло проникает в налет и способствует очищению и отбеливанию зубов. Также масло может очищать десны от бактерий и способствовать здоровью полости рта.

Некоторые специалисты Аюрведы рекомендуют сочетать кокосовое масло и угольный порошок – этот вариант более эффективен.

Можно использовать и обычную пищевую соду. Она не отбеливает эмаль, но очищает зубы от зубного налета и пятен.

Напомним, ранее мы писали о том, какие причины заставят вас чистить зубы ежедневно перед завтраком.

А также рассказывали о том, почему на самом деле возникает неприятный запах изо рта и как от него избавиться.

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зубы стоматология
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