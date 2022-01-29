Эти причины заставят вас чистить зубы ежедневно перед завтраком

Гигиена полости рта – это обычная и простая процедура, которая не требует никаких навыков и знаний. Но ученые утверждают, что это не совсем так.

Когда нужно чистить зубы, сколько раз в день и в какое время утром это нужно сделать обязательно, рассказали в Esteline.

Стоматологи утверждают, что чистить зубы нужно дважды в день – утром и вечером. Утром эту процедуру нужно проводить перед завтраком, чтобы удалить весь зубной налет, который появился за ночь.

Защитный слой пасты будет нейтрализовать влияние химических агентов, которые содержатся в продуктах.

Дело в том, что во время сна выделению слюны уменьшается, а ротовая полость перестает омываться.

Это приводит к тому, что деснах и поверхности зубов накапливаются бактерии, которые вместе с пищей могут попасть в желудок. Эти микроорганизмы способны вызвать различные расстройства.

Неприятный запах изо рта, привкус или горечь – результат жизнедеятельности микроорганизмов, которые накапливаются в ротовой полости. Гигиена зубов и десен сразу после пробуждения уничтожает причину этих неприятных явлений.

Компоненты зубной пасты укрепляют зубную эмаль и создают защитную пленку, которая защищает зубы во время еды.

Если на завтрак употреблять продукты с большим количеством кислот (соки, кефир, сыр), то перед приемом пищи зубы почистить нужно обязательно. Иначе негативное воздействие усилится в разы.