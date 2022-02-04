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Голлівудська посмішка, як у зірок: які домашні засоби допоможуть відбілити зуби

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П'ятниця 04 лютого 2022 15:14
Голлівудська посмішка, як у зірок: які домашні засоби допоможуть відбілити зуби Фото: Як в домашніх умовах відбілити зуби (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Голлівудські зірки вражають своїми білосніжними посмішками, і про таку білизну зубів мріють багато. Але навіть процедури відбілювання у стоматологів не завжди дають потрібний ефект, та й коштує ця процедура не дуже дешево.

Домогтися красивого білого відтінку зубів можна і в домашніх умовах. Які кошти в цьому допоможуть, розповіли в Vogue.

У стародавньому Єгипті зуби вибілювали за допомогою меленої пемзи та винного оцту. І білосніжна посмішка була показником статусу.

А знаменитий французький хірург Гі де Шоліак пропонував в XIV столітті змішувати для відбілювання зубів мед, палену сіль і оцет.

Зараз таку процедуру можна провести з більш простими засобами. Експерти пропонують приготувати суміш самостійно.

Найпростіша суміш для відбілювання зубів - порошок з активованим вугіллям.

Такий чорний порошок допомагає зубам стати білими завдяки процесу абсорбції. Частинки таких таблеток складаються з кістяного і викопного вугілля, оливкових кісточок і шкаралупи кокоса.

Суміш цих компонентів при сильному нагріванні змінює внутрішню структуру, стає більш пористою, ніж звичайний деревне вугілля.

Як повідомляють дослідники, порошок активованого вугілля ефективно поглинає зубний наліт і інші речовини, які дають жовтизну. І тому, візуально зуби стануть набагато білішими.

Ще один спосіб відбілити зуби - кокосове масло. Експерти вважають, що достатньо 20 хвилин потримати в роті ложку кокосового масла і зуби стануть набагато білішими.

Масло проникає в наліт і сприяє очищенню і відбілюванню зубів. Також масло може очищати ясна від бактерій і сприяти здоров'ю порожнини рота.

Деякі фахівці з Аюрведи рекомендують поєднувати кокосове масло і вугільний порошок – цей варіант більш ефективний.

Можна використовувати й звичайну харчову соду. Вона не відбілює емаль, але очищає зуби від зубного нальоту і плям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які причини змусять вас чистити зуби щодня перед сніданком.

А також розповідали про те, чому насправді виникає неприємний запах з рота і як від нього позбутися.

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