Голлівудська посмішка, як у зірок: які домашні засоби допоможуть відбілити зуби
Голлівудські зірки вражають своїми білосніжними посмішками, і про таку білизну зубів мріють багато. Але навіть процедури відбілювання у стоматологів не завжди дають потрібний ефект, та й коштує ця процедура не дуже дешево.
Домогтися красивого білого відтінку зубів можна і в домашніх умовах. Які кошти в цьому допоможуть, розповіли в Vogue.
У стародавньому Єгипті зуби вибілювали за допомогою меленої пемзи та винного оцту. І білосніжна посмішка була показником статусу.
А знаменитий французький хірург Гі де Шоліак пропонував в XIV столітті змішувати для відбілювання зубів мед, палену сіль і оцет.
Зараз таку процедуру можна провести з більш простими засобами. Експерти пропонують приготувати суміш самостійно.
Найпростіша суміш для відбілювання зубів - порошок з активованим вугіллям.
Такий чорний порошок допомагає зубам стати білими завдяки процесу абсорбції. Частинки таких таблеток складаються з кістяного і викопного вугілля, оливкових кісточок і шкаралупи кокоса.
Суміш цих компонентів при сильному нагріванні змінює внутрішню структуру, стає більш пористою, ніж звичайний деревне вугілля.
Як повідомляють дослідники, порошок активованого вугілля ефективно поглинає зубний наліт і інші речовини, які дають жовтизну. І тому, візуально зуби стануть набагато білішими.
Ще один спосіб відбілити зуби - кокосове масло. Експерти вважають, що достатньо 20 хвилин потримати в роті ложку кокосового масла і зуби стануть набагато білішими.
Масло проникає в наліт і сприяє очищенню і відбілюванню зубів. Також масло може очищати ясна від бактерій і сприяти здоров'ю порожнини рота.
Деякі фахівці з Аюрведи рекомендують поєднувати кокосове масло і вугільний порошок – цей варіант більш ефективний.
Можна використовувати й звичайну харчову соду. Вона не відбілює емаль, але очищає зуби від зубного нальоту і плям.
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