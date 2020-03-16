Голливудская актриса украинского происхождения больна коронавирусом

Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ольга Куриленко призналась, что находится на самоизоляции из-за коронавируса

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко больна коронавирусом. Сейчас она находится на самоизоляции. Она обратилась к своим поклонникам, извещая о том, что у нее присутствуют все симптомы заболевания.

Коронавирус продолжает распространяться. Из-за вирусного агента на самоизоляцию ушла известная актриса, снимавшаяся в Бондиане. Об этом она рассказала в Instagram.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - рассказала Куриленко.

Ольга Куриленко больна коронавирусом (скриншот: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя".

Сейчас она живет заграницей.

Напомним, что ранее коронавирус был диагностирован известному актеру Тому Хэнксу. Американский актер не стал ничего скрывать от социума, а потому сообщил о проблеме при первой же возможности в социальной сети Instagram.

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