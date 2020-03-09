Стоит ли паниковать? Эксперты сделали важное заявление о коронавирусе

Коронавирус в Украине - что говорят врачи

Коронавирус сеет панику среди украинцев

Коронавирус стремительно распространяется по разным уголкам планеты и уже коснулся Украины. Готова ли страна к неизбежному приходу инфекции и как медики планируют с ней бороться - пока что остается неизвестно.

Отмечается, что первый случай подтвердили у мужчины из Черновцов, который вернулся после отдыха из Италии и понял, что с самочувствием что-то не то, информирует "ТСН".

"Мы понимаем, что заболевание непростое, и он будет очень тщательно наблюдаться", - отметила заместитель директора департамента здравоохранения Мария Полищук.

Жене посоветовали самоизолироваться в собственной квартире, хотя у нее нет никаких признаков болезни. Однако это не помогло уберечь медицинскую тайну и на Буковине едва не повторился новосанжарский синдром. О болезни узнали соседи и под домом собралась толпа паникующих.

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак сказала, что женщина чувствует себя хорошо и не имеет никаких признаков инфекции. Однако на всякий случай ее забрали "скорой" на обсервацию в военный госпиталь. А подъезд, как и обещали, дезинфицировали.

Короновирус уже имел новых носителей. Вторым пациентом стала 70-летняя женщина, которая прибыла в Черновцы из Испании. После - двое молодых мужчин, прибывших из Италии и Великобритании.

На границе усилили меры безопасности, поскольку буковинцы часто возвращаются из Европы через соседнюю Румынию. На пунктах пропуска в защитных костюмах и масках подозрительные симптомы выискивают сразу несколько бригад врачей и эпидемиологов.

В городе отменяют все массовые мероприятия, а на известном Калиновском рынке даже устанавливают мобильные пункты диагностики. "Мы каждому посетителю меряем температуру. Сейчас усилен масочный режим, дезинфекция, обрабатываем руки", - отмечает врач медпункта рынка Ирина Шкид.

Из-за угрозы инфицирования коронавирусом в Черновцах закрывают садики, школы и вузы. Карантин вводят до 22 марта. Помещения дезинфицируют. Панические слухи распространяются по городу, а потому жители стремительно собирают вещи и уезжают.

Возможно, происходящему придают слишком большое значение, ведь по состоянию на утро 8 марта в 20 образцах материалов, которые проверяли на инфекции, коронавирус не обнаружили.

Напомним, что Комаровский побывал в Новых Санжарах, раскритиковал власть и рассказал, что нужно знать о коронавирусе.