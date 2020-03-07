Коронавирус в Украине: жена зараженного сделала тревожное заявление

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус ухудшает состояние больного с каждым днем все больше

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру и уже достиг Украины. Так, зараженный житель Черновцов, который вернулся из Италии, попал в больницу и сейчас находится под капельницей.

Жена больного считает, что мужчине стало хуже, чем было два дня назад, а голос заметно ослабел. По ее словам, воспалительный процесс уже начался, поэтому мужчине сделали флюорографию. Об этом информирует ТСН.

Врачи утверждают, что состояние стабильное, а температура не повышалась. Однако супруга больного отрицает все сказанное и просит показать, как лечат ее супруга. "Возможно нет таких специалистов, возможно, кто-то приедет, чтобы больше освещать: чем его лечат, как его лечат, какие анализы", - говорит женщина.

По данным Центра общественного здоровья, в настоящее время на коронавирус исследуют анализы 9-х пациентов. Больше всего госпитализированных сейчас в Черновцах. Последнюю пациентку доставили в инфекционное отделение из райцентра 6-го марта.

Тем временем на сайте президента появилась петиция. Автор требует закрыть въезд и выезд в Черновецкую область на 30 дней. В горсовете говорят, что это откровенная провокация.

"Мне сегодня позвонил житель Киева, который сказал, что на Черновцы вообще надо бросить атомную бомбу. На эти петиции мы не обращаем внимания", - прокомментировал городской голова Алексей Каспрук.

Напомним, что Комаровский побывал в Новых Санжарах, раскритиковал власть и рассказал, что нужно знать о коронавирусе.