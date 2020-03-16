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Голлівудська актриса українського походження хвора коронавірусом

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 07:04
Голлівудська актриса українського походження хвора коронавірусом
Ольга Куриленко (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ольга Куриленко зізналася, що знаходиться на самоізоляції через коронавірус

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко хвора на коронавірус. Зараз вона знаходиться на самоізоляції. Вона звернулася до своїх прихильників, сповіщаючи про те, що у неї присутні всі симптоми захворювання.

Коронавірус продовжує поширюватися. Через вірусний агент на самоізоляцію пішла відома актриса, яка знімалася в Бондіані у 2008 році. Про це вона розповіла в Instagram.

"Сиджу в ізоляції у будинку з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість - мої основні симптоми. Будьте обережні та приймайте це серйозно!" - розповіла Куриленко.

Голлівудська актриса українського походження хвора коронавірусом

Ольга Куриленко хвора коронавірусом (скріншот: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

40-річна актриса Ольга Куриленко народилася в Бердянську Запорізької області. Свою кар'єру вона розпочала як модель, а популярність як актриса придбала після виходу фільму "Париж, я кохаю тебе".

Зараз вона живе закордоном.

Нагадаємо, що раніше коронавірус був діагностований відомому акторові Тому Хенксу. Американський актор не став нічого приховувати від соціуму, а тому повідомив про проблему при першій же можливості в соціальній мережі Instagram.

Ми також писали, що дружина зараженого українця зробила тривожну заяву.

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