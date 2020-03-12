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Том Хэнкс заболел коронавирусом: заявление актера

STYLERПерсоны    12.03.2020 - 08:16
Том Хэнкс заболел коронавирусом: заявление актера
Том Хэнкс подцепил коронавирус (фото: screencrush.com)

Том Хэнкс заразился коронавирусом вместе с супругой Ритой Уилсон

Том Хэнкс заболел коронавирусом вместе со своей женой Ритой Уилсон. Американский актер не стал ничего скрывать от социума, а потому сообщил о проблеме при первой же возможности в социальной сети Instagram.

Еще в феврале Том Хэнкс соревновался с Брэдом Питтом за "Оскар" и ничего не предвещало беды, но теперь актер в серьезной опасности. Актер рассказал, что на данный момент они с женой находятся в Австралии.

"Сначала мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас появилась простуда и боль в теле. У Риты возник озноб, который то появлялся, то исчезал. Невысокая температура тоже", - написал актер.

Супруги заподозрили неладное и решили сдать тест на коронавирус, который в конечном итоге оказался положительным.

"Что делать дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции столько, сколько потребуется общественному здравоохранению и безопасности", - добавил Хэнкс.

Американский актер отметил, что планирует держать мир в курсе и обновлять информацию о своем здоровье. Также Хэнкс посоветовал всем быть предельно осторожными и делать все, чтобы уберечь себя от болезни.

Том Хэнкс заболел коронавирусом: заявление актераТом Хэнкс заболел коронавирусом - все подробности

Напомним, что в Одессе из-за коронавируса отменили обеды для малоимущих.

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